手機中的AI功能只是噱頭嗎？大量數據採集　其實早已和你密不可分

AI，即Artificial Intelligence（人工智能），大家對這個詞並不陌生，但是前幾年並不火，很多人知道AI是未來，但是一直不知道什麼時候會技術爆發，達到可以取代人類的科幻級別。



2022年11月30日，OpenAI推出的一款人工智能技術驅動的語言模型應用ChatGPT，引爆了AI市場，國內外的大模型迅速成長起來。為大模型提供算力的英偉達市值翻番，一躍成為市值全球第三的公司。

發展萎靡的手機市場一直在不斷得尋找新的「東風」。前兩年大火的元宇宙概念，甚至有公司推出了元宇宙手機。很可惜，元宇宙並沒有讓市場看到多少希望，投資和熱度迅速下降。

而現在幾乎所有的廠商都大力宣傳AI，那麼智能手機的AI對於消費者來說，有用還是真的是噱頭？

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1、AI早已經大規模應用

大家還記得現在的手機叫什麼名字嗎？全稱是智能手機，智能就是AI。也就是說在從iPhone引領整個智能手機開始，AI就印在了手機的研發之中。

機器學習離不開數據的採集，集成了多種傳感器，如加速度計、陀螺儀、磁力計、光線感應器、距離傳感器、指紋識別器、面部識別模塊等，使得智能手機能夠感知並適應用戶的動作、環境光線變化以及提供安全認證等功能。

智能手機搭載的高像素攝像頭結合AI技術，能夠實現多種攝影模式（如夜景、人像、微距等），並自動優化拍攝參數。通過深度學習算法，相機可以實時進行場景識別、人臉識別、物體追蹤等，提升照片和視頻的質量。

後期處理功能同樣智能化，包括但不限於美顏、濾鏡、裁剪、HDR合成以及AR增強現實應用等。

大家現在用手機拍出來的照片叫做計算攝影，都是通過算法調教，最終得出了大家喜歡的風格，這也是AI。

集成NFC（近場通信）技術和生物識別認證，支持便捷安全的移動支付解決方案，如ApplePay、GooglePay、支付寶、微信支付等，讓用戶輕鬆完成線上線下交易。

結合第三方應用，智能手機還可為用戶提供運動跟蹤、飲食記錄、壓力管理、心理健康等方面的個性化建議和服務。

智能手機作為家庭物聯網的入口，可以通過內置或安裝的智能家居應用遠程控制各種智能設備，例如智能燈泡、智能門鎖、智能音箱、智能家電等，實現家居自動化和聯動控制。

大家熟悉的小愛同學、魔法換天、月亮模式都是AI的傑作。

2、把PC端的AI大模型放到手機上，有用嗎？

那麼大模型到底能幹什麼呢？

對話交互：ChatGPT能夠與用戶進行自然、流暢且有邏輯性的對話，根據上下文理解問題並給出詳細回答。

文本圖片生成：根據用戶提供的訊息或提示，自動生成各種類型的文本，包括文章、故事、詩歌、演講稿、郵件內容、社交媒體帖子等。

問答系統：充當智能助手的角色，解答用戶的各類問題，如科學知識、技術問題、歷史事件、數學題目、法律諮詢等。

編程輔助：幫助編寫和解釋代碼片段，提供編程相關的指導和示例代碼，支持多種編程語言。

教育輔導：可用於教學場景，協助學生答疑解惑，甚至可以討論學習策略和課程材料。

翻譯服務：雖然不是專門的翻譯工具，但ChatGPT可以根據其語言理解和生成能力為用戶提供基本的翻譯服務。

無一例外，這些額外的功能都是和辦公相關的，對於日常手機的使用這來說，這不能帶來額外體驗提升。並且智能手機就是微縮的PC，這些功能開發安裝APP一樣使用，不能說把APP集成到了手機裏就算AI手機。

在文章末尾，筆者認為AI是有具體的使用場景，並且從智能手機誕生之初就註定了AI是手機的內核，只不過智能手機的智能化做得太好了，讓大家感覺不到AI的存在。在Android 14的發布會上，主講人在大模型方面講了魔法換天，因為這個小功能在MIUI上很早就有了。現在手機AI比較火，簡單來講就是把很多以往的舊功能打包起來整合成統統命名成為AI，在結合目前很火的大模型新功能。

那麼到底什麼樣的AI對於手機用戶有用呢？筆者認為AI存在的基礎就是大量數據採集。以人為中心的手機設備，自然也要採集人身邊的數據，智能家居和手機的數據學習，很可能是未來手機AI的入場券。

延伸閲讀：Nothing Phone 2(a) 官圖流出 中階至入門路線 確認3月5日發布

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