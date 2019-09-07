日本消費稅10月加至10%　旅行精明消費慳錢購物搭的士．詳細教學

遊日注意！日本消費稅將於10月起，從現時8%增加到10%，不過也不用太擔心，事關要慳錢，除了現時已有的免稅優惠，亦可以選擇用無現金支付方式，例如港人可用的Apple Pay、Google Pay、及到日本必備的Suica（西瓜卡），隨時獲得2%甚至5%回贈。

日本是熱門旅遊地，提高消費稅難免引起國內外關注。為了減低影響，政府將同時推出「無現金支付回贈計劃（キャッシュレス・消費者還元事業）」，直至2020年6月，其間只要在已登記計劃的店舖用「無現金支付」方式消費，包括日本三大便利店7-Eleven、FamilyMart、LAWSON及其他中小型公司等，甚至搭的士和唱K都可獲2%或5%回贈，視乎店舖安排。

以下為部分可獲回贈店舖（按小圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

以FamilyMart作例，它提供了2%即時現金回贈，情況像下圖：

消費者可獲即時回贈。（FamilyMart）

換言之，消費者買食物飲品等小額支付都可以受惠。消費者也可以憑張貼於店舖的標籤確認，標籤樣式如下（點擊小圖放大）：

但並非所有相關店舖的分店都有優惠，詳情可按此瀏覽，或到https://content.zaim.net/cashless下載手機App搜尋有優惠分店（須登記電郵）。

至於無現金支付方式，港人常用的Apple Pay、Google Pay相信毋須多言，不過首選當然是Suica卡，因為Suica卡另推出了點數系統「JRE POINT」，10月1日起已登記的Suica卡，在JR東日本沿線乘車或於旗下商店購物，都可以賺取點數，這些點數除可在車站商店購物使用，更可以1分換1日圓方式充值到Suica 卡，詳情按此，或參考下圖：

Suica卡推出了點數系統「JRE POINT」。（JRE POINT圖片）

Suica卡使用方法可參考：

遊日Suica卡簡易入iPhone、Apple Watch！增值搭車購物簡單完成

不過，大家消費前仍要看清楚細則，例如FamilyMart列明WeChat Pay（微信支付）、Alipay（支付寶）不適用。

最後要提提大家，因為今次日本推出的新消費稅做法比較複雜，像在餐廳的外賣食品，可以用減輕稅率只支付8%稅，但堂食消費稅則維持10%；有提供堂食和外賣的餐廳，10月之後或要分開兩部收銀機計算，容易引起混亂甚至計錯數，為免爭拗，記得先按此瀏覽消費稅細則「打打底」，有備無患。