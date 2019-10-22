張敬軒《盛樂》演唱會搶飛攻略！公售以外　最後 3 個撲飛機會！

張敬軒將會在 11 月 22～25 日期間將會與香港中樂團合作，舉行《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，由於只演 4 場，故門票在早前的公開發售中已被極速搶購一空，甚至出現未開賣已見黃牛的荒誕現象。 作為 Fans 的你未能撲飛又不想食炒價？其實還有 3 個特別途徑可以讓你入手張敬軒是次《盛樂》演唱會的門票！

1. KKTIX 平台：KKBOX 會員限定訂購

KKBOX 旗下的活動報名售票平台在 10 月 23 日及 24 日會有「張敬軒《盛樂》演唱會門票+KKBOX 白金帳號」的組合發售，當然數量十分有限，而兩日的參加搶購資格及門票價格皆有不同。如果已經是KKBOX 香港的白金會員的話，可以優先搶購，價格亦較為便宜：

KKBOX 香港白金會員限定訂購

2019 年 10 月 23 日上午 10：00 開售

HK$980門票一張＋KKBOX首30天免費香港白金帳號／價格：HK$980

HK$680門票一張＋KKBOX首30天免費香港白金帳號／價格：HK$680

KKBOX 香港會員訂購

2019 年 10 月 24 日上午 10：00 開售

HK$980門票一張＋KKBOX 90天香港白金帳號／價格：HK$1,130

HK$680門票一張＋KKBOX 90天香港白金帳號／價格：HK$830

KKTIX 資料頁面連結

2. 衛訊上台／買華為機、即獲抽獎機會

如果大家有留意，今次張敬軒《盛樂》演唱會的主要贊助商為衛訊，今次當然會有門票預留予顧客，然而要得到門票除了付出金錢還要加多點運氣。 由即日起至 10 月 31 日期間完成指定要求即可以參加描獎，總共有＄980 及＄480 兩種門票供抽取：

－ 用戶如果在衛訊購買任何產品及簽約在衛訊的自家網絡 W.E. 上台，即可以參加抽獎，中獎的話可以獲得＄980 門票 2 張（名額 100 個）

－ 購買華為手機產品滿＄3,000，即可以參加抽獎，中獎的話可以獲得＄480 門票 2 張（名額 180 個）

3. 亞洲萬里通 Asia Miles 里數換票

以上兩個方法不是運氣就是要與人爭 F5，想要更舒服地搶到張敬軒演唱會門票？還有最後一個方法，但前提是你有儲里數的習慣。

在亞洲萬里通 Asia Miles 的 iRedeem 獎賞當中，目前仍可以找到《盛樂》演唱會的門票選項，然而值得留意的是需要的里數不少，一張＄680 門票要 23,000 里數，而＄980 更要 30,000 里數。

作為參考，一張飛日本的經濟客位機票才不過 20,000 里數，故經亞洲萬里通換領的《盛樂》演唱會門票堪稱炒價，是否化算就真的見仁見智了。

亞洲萬里通 Asia Miles iRedeem 頁面連結

