【Canon IVY REC】超便攜可愛迷你相機　防水防震零下都用得

Canon（佳能）正式公開發布了IVY REC便攜式相機，其機身體積和普通USB手指一般大，配有一個類似登山扣的設計，可以直接固定在皮帶等類似位置，非常小巧輕便。據悉這款相機將於10月正式開售，提供藍、綠、粉紅三種配色，預計價格為129.99美元（約1020元港幣）。

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從規格角度而言，這款相機的性能並不出彩，其提供了等效25.4mm F2.2的固定鏡頭，僅僅具備1300萬的像素水準，能拍攝3104 x 3104、4160 x 3120兩種分辨率規格的照片，最高支持全高清60P視頻記錄（需借助Canon mini cam應用程式），是否具備防抖功能暫時還未知曉。另外，相機本身不提供屏幕，實時取景拍攝需借助手機APP來完成。

當然，作為一款售價1000元左右、主打便攜的趣味相機，新機的性能並非重點所在，小巧的機身、可愛的造型、「傻瓜」式的使用體驗、不錯的防護能力（防震、防水、-10～40攝氏度的工作範圍）才是其賣點，能夠幫助用戶在更嚴苛的環境下，更輕鬆地完成拍攝任務。

值得一提的是，IVY REC機身上的環狀設計不僅僅是一個鑰匙扣，同時鏤空的方形區域還可以直接用於取景拍攝，相當於一個簡化版的光學取景器，這樣的設計還是很巧妙的。至於具體怎麼玩，請看下圖——

IVY REC鏤空的方形區域可以直接用於取景拍攝（中關村在線授權使用）

總的來說，Canon（佳能）新發布的IVY REC是一款非常有意思的趣味產品，能夠帶來輕鬆、新奇的拍攝體驗。如果你看膩了「傻大黑粗沉」的專業相機，想買個小巧靈活的拍照玩具，那麼不妨考慮考慮Canon（佳能）的這款新品～

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】