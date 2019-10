中美貿易戰持續,不少公司都扭盡六壬減少加徵關稅帶來的影響。蘋果公司(Apple)就確定其最暢銷的iPhone ── iPhone XR在印度生產,意味減少對中國的依賴。

蘋果現時包括iPhone在內的大部份產品都在中國組裝,但《華爾街日報》(The WallStreet Journal)記者Newley Purnell昨日(10月21日)於Twitter上載iPhone XR圖片,包裝盒背面寫着產品由蘋果設計、在印度組裝(Designed by Apple in California, Assembled in India),證實了iPhone XR在印度生產消息,並已經銷售。

(Twitter圖片)

印度是僅次於中國的全球第二大智慧型手機市場,隨着中美貿易戰爆發,印度努力促使蘋果公司及其他大品牌把生產線轉移到印度。

而在印度組裝及銷售的iPhone XR,64GB版本賣4.99萬盧比(港幣約5500元),由台灣富士康公司位於印度的工廠負責組裝。

其實蘋果嘗試了多種方法避開關稅,上月就宣布將Mac Pro生產線,從中國轉移至美國德州,估計陸續有來。