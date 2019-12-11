【Chrome 3個你未必知的秘技】Google隱藏新功能　即學簡單啟用法

今天給大家介紹3個谷歌瀏覽器隱藏的使用技巧，希望你會喜歡。

01. 開啟深色模式

深色模式，現在似乎成了許多互聯網產品的標配，甚至連蘋果從iOS13也開始加入了深色模式。到現在還沒有深色模式的產品，如微信和Chrome，可能反而成了異類。

但其實，Chrome也自帶了深色模式，只不過還沒開放出來供用戶使用，但你可以選擇自己動手，提前用上暫未開放的新功能。

▼▼▼點擊放大即學開啟Chrome深色模式▼▼▼

+ 2

02. 開啟閲讀檢視

閲讀檢視，是瀏覽器為優化用戶的閲讀體驗，自動隱藏網頁的無關元素，如圖片或廣告等，讓頁面變得簡潔。

無論是在微軟的Edge，還是在蘋果的Safari瀏覽器上，點擊地址欄的閲讀視圖按鈕，都可以將頁面切換到閲讀視圖的模式。

Edge的閲讀檢視（一周進步授權使用）

而在Chrome中，雖然地址欄沒有閲讀視圖的按鈕，但其實它是被隱藏起來了，同樣可以通過Chrome實驗室打開。

▼▼▼點擊放大即學開啟閲讀檢視▼▼▼

03. 標籤頁懸浮提示功能

在今年10月底更新的Chrome78版本中，Chrome新增了一個特性：當你把鼠標停在標籤頁上方時，會顯示網頁的完整標題和網址。

當你的Chrome同時打開了非常多的頁面，每個標籤頁的寬度都會變得非常小，這個新特性的存在，能讓你比較方便地了解每個頁面的內容。

Chrome新增了一個特性：當你把鼠標停在標籤頁上方時，會顯示網頁的完整標題和網址（一周進步授權使用）

而對於一些朋友來說，可能會覺得這個新特性是多餘的，因此你也可以選擇關閉這個新功能。

▼▼▼點擊放大即學標籤頁懸浮提示功能相關設定▼▼▼

*注意：使用以上介紹的功能，最好將你的Chrome升級到最新的78.0.3904.97版本。

以上，就是本次想和你分享的谷歌瀏覽器隱藏的使用技巧。希望對你有幫助，我們下次見。