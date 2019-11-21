【Chrome插件】5大職場實用Extension　快速識別網頁音樂、字體

當我們瀏覽網頁時，是否曾遇到好看的圖片或影片不能右鍵直接保存，好聽的音樂也不知道叫什麼呢？而有的文字並不支持直接複製，看到好看的字體也不知道字體名呢？今天介紹的五款Chrome Extension幫你將這五大痛點一併解決了。

懶人目錄︰ Fatkun Batch Download Image：批量下載網頁圖片 Video Downloader professional：自動抓取網頁影片 AHA Music：識別網頁正在播放的音樂 Copyfish：OCR 識別圖片文字 Fontface Ninja：識別網頁字體和段落格式

Fatkun Batch Download Image 是一款批量下載網頁圖片的Extension工具。（APPSO授權使用）

Fatkun Batch Download Image：批量下載網頁圖片

網頁上的圖片分為兩種，一種可以右鍵直接保存至本地，而另一種則被限制了右鍵操作。對於第二種，如果圖片上沒有覆蓋多餘的文字，我們可以直接截圖進行保存，而一旦有覆蓋介紹的文字，那我們便很難獲取到原圖了。這時候，Fatkun 圖片批量下載工具就能幫到你啦。

Fatkun Batch Download Image 是一款批量下載網頁圖片的Extension工具，它會將當前頁面或所有已打開頁面上的圖片元素全部顯示出來，並在圖片下方顯示其分辨率，方便過濾分辨率較小的圖片。接下來可以選擇部分圖片下載，也可以全部一起下載。部分圖片還可直接拖放下載，省去了右擊的步驟。

另外，Fatkun 還有針對大圖解析的功能，對於一些常見的網站，如微博、QQ 空間、天貓等，即使當前網站只有縮略圖，也能通過關鍵詞替換找到其原圖連結。Fatkun 的智能指令碼語言可以智能篩選出用戶想要的圖片。

Video Downloader professional：自動抓取網頁視頻

相比圖片，視頻的下載難度則更高一些，尤其是一些網頁內嵌的視頻或微博上的視頻，使用Video Downloader 則可以方便下載。

以騰訊首頁的展示影片為例，這裏它作為背景顯示在文字下方，不可右鍵保存，而通過Extension則可以直接抓取到下載地址進行下載。同理，微博上的影片也可以同樣進行保存。

需要注意的是，我們在抓取影片時必須要關注版權問題，即是否允許進行二次創作或發布至其他平台。

AHA Music：識別網頁正在播放的音樂

觀看影片時，聽到好聽的BGM 你也許會發彈幕問BGM 是啥，但得到的回覆可能是「BGM 愛的自殺，再問供養」。這時候或許你可以打開手機上的聽歌識曲，但還有更簡單的方法，讓你不用離開瀏覽器，直接知道歌曲名稱，那就是使用AHA Music Extension。

當網頁正播放聲音時，點擊Extension即可識別背景音樂，而且每次識別歷史會自動保存。點擊識別結果後面的YouTube 圖標，會打開對應歌曲的YouTube 影片。不過連結到YouTube 貌似沒什麼用，如果能連結到網易云音樂或QQ 音樂可能更加實用。

圖中的「愛範兒，讓未來觸手可及」，其中「愛範兒」的背景過於複雜，則沒有識別為文字，而後面的文字則被正確識別出來了。（APPSO授權使用）

Copyfish：OCR 識別圖片文字

網頁上的文字一般都是可複制的，但也有幾種特殊情況，比如文字帶有超連結，只能點進連結而不能選中，或者本身就設置了不可選中，再或是圖片中的一些文字，也是不能直接進行複制的。這種時候，採用OCR 文字識別可以解決上述問題。

Copyfish 便是一款用於網頁文字識別的Extension，一般只要文字背景不過於複雜，即可正確識別。比如圖中的「愛範兒，讓未來觸手可及」，其中「愛範兒」的背景過於複雜，則沒有識別為文字，而後面的文字則被正確識別出來了。識別後的文字可以進行複制，或進入Google 翻譯進行翻譯。

另外，Copyfish 還提供PRO 和PRO+ 版本，價格分別為19.95 美元/月和29.95 美元/月。增加了OCR 語言自動識別和PRO Vision OCR，即更好的OCR 識別技術，甚至手寫體也能很好識別。如果你想識別本地圖片或PDF 文件，將其使用Chrome 打開即可使用Copyfish 進行識別。

Fontface Ninja：識別網頁字體和段落格式

對於從事設計的人來說，總是希望從好的作品中汲取靈感。而字體是設計的重要一環，這時候，看見好看的字體總是希望知道字體名。Fontface Ninja 不僅可以列出當前頁面中的所有字體，還可以連結至其字體網站顯示具體的信息，包括是否免費商用和購買價格等等。

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單獨選中某段文字還可以顯示單獨的字體名和段落信息，包括字號、行間距、字間距和文字色號。對於從事文章排版的人來說具有一定的參考意義，比如看到了某篇微信推送，覺得排版很好看，就可以用瀏覽器打開，然後查看其字號和行間距等信息了。

通過瀏覽器Extension，讓我們可以看到網頁中更深層的信息，就像使用顯微鏡一樣，挖掘著網頁中的所有元素。最後值得一提的是，在我們使用這些素材的時候，必須注意其版權信息，某些圖片、影片或字體是不可免費商用的，否則說不定哪天就收到了視覺中國或方正字庫的律師函呢。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：視頻無法保存、文字不能複制？這5 個插件讓你的Chrome 好用到飛起】