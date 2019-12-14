便利店消費50回贈$35！Apple Pay等電子錢包登記教學附適用信用卡

【Apple Pay／Google Pay／Samsung Pay 極筍著數】越來越多地方支援電子消費，落街買嘢食基本上已經不用帶錢，只要手機就可以完成交易。電子消費除了方便，同時更可以儲積分﹑里數，甚至現金回贈，而筆者今次要介紹的著數，正是利用信用卡和電子錢包，在便利店消費賺高比例回贈，變相享有折扣優惠。

OK 便利店 x 美國運通卡簽賬回贈

美國運通（American Express）近期推出極抵玩的活動，只要用已登記的美國運通信用卡在 OK便利店簽賬，就能享得回贈。由 2019 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月31 日，用已登記的美國運通信用卡在 OK 便利店單一簽賬 $10 或以上，即可獲 $5 簽賬回贈，上限 10 次，即總共簽 $100 回贈 $50。

用 AE 信用卡在 OK 便利店消費滿 $10 可享 $5 簽賬回贈（林勇 攝）

美國運通卡電子錢包再有回贈

除以上簽賬 $10 回贈 $5 的活動之外，AE 同時也舉行電子錢包付款優惠的活動。由即日至 2019 年 12 月31 日，用已登記的美國運通信用卡於實體店舖﹑App 或網頁上，利用 Apple Pay、Google Pay 或 Samsung Pay 累積簽賬滿 $50 或以上，即可獲 $10 簽賬回贈，上限 6 次。

使用電子錢包更可同時賺兩個回贈（林勇 攝）

兩個活動同時賺回贈玩法！

由於電子錢包回贈活動是累積簽賬，即在 OK便利店單一簽賬 $10 或以上 5 次後，就夠資格同時享有兩個回贈，換言之買 $50（$10*5）就回贈 $35（$5*5+$10）。最誇張的是，如你有多張不同的 AE 信用卡（同一個卡主），都可以逐張登記這兩個活動，同時享有回贈。而且附屬卡都可以登記，利用多張信用卡，一個人就能享多次簽賬回贈。

每次簽 $10 有那些選擇？

（林勇 攝）

放大圖看活動所適用的 AE 信用卡：

+ 2

活動登記教學：(↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓）

限量名額，快手登記！

「OK 便利店 $5 簽賬回贈」活動限首 5 萬張成功登記的合資格美國運通卡，而「電子錢包 $10 簽賬回贈」活動限首 2萬張成功登記的合資格美國運通卡。筆者在截稿前（13日 19:00）仍成功登記，但始終名額有限，而且登記過程非常簡單，建議大家有興趣就盡快登記。同時提提大家，簽賬回贈不會即時轉入信用卡帳戶，將於完成合資格簽賬後 5 個工作天內， 或於推廣期結束後 100 個工作天內顯示於月結單上。

「OK 便利店 $5 簽賬回贈」登記網址（按此進入）

「美國運通卡電子錢包 $10 簽賬回贈」登記網址（按此進入）