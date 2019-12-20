AirPods Pro短時間內發布第二個Firmware更新　即睇更新方法教學

近日據外媒報道稱，蘋果已經為 AirPods 和 AirPods Pro 推出了編號為 2C54 的新版firmware，這次也是蘋果首次將兩個不同版本的無線耳機組合到一起更新，而不是分別提供。

更新過程正在陸續自動進行，但目前尚不清楚修復了哪些問題、或增強了哪些功能。作為 AirPods Pro 的第二個firmware更新，上一次內部版本號 2B588還是在 11 月 14 日，且並不適用於初代 AirPods 。

據外媒猜測，新版firmware可能引入了蘋果生態系統和其它操作系統的兼容性增強，以及一定的性能改進。

蘋果再為AirPods和AirPods Pro推出新韌體Firmware（林勇攝）

無論是初代 AirPods，還是今年新推出的 AirPods Pro 無線耳機的用戶，都可以在後台完成更新， 一旦與 iPhone 或 iPad 連接，更新就會自動啟動。

蘋果未提供單獨的firmware更新機制，但可前往「設置」應用檢查當前的firmware版本，然後點擊「一般 -> 關於本機 -> AirPods」。

更新過程需要將 AirPods 放入隨行充電盒，且要在 iOS 設備的可訪問範圍內。

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