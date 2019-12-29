AirPods 電量起死回生教學：三步增加續航力　實測延長效果驚人

AirPods 有幾方便好用相信不必多說，無可否認已成為 iPhone 必備的真無線藍牙耳機。不過，很多 AirPods 用家表示，電池續航力下降嚴重，特別是第一代 AirPods ，三年過去，耳機的電量已不太能應付日常使用。Reddit 上有用家就公開了一個非常簡單的方法，能令電池起死回生。

舊 AirPods 電量消耗

如果有用第一、第二代 AirPods 的讀者就會明，用了大約一年後，AirPods 的電量就會明顯倒退。如果有第一代 AirPods 在手，而且從沒有換過電的話，你的 AirPods 現時如果沒壞了，不然就只剩下約 1.5 小時的續航力（耳機由滿電使用至沒電關機）。筆者的 AirPods 和網上的用家的情況相約，也是只剩下 1.5 小時的續航力，不過按照 Reddit 大神的方法後，電池續航力真的有所改善。

打開 AirPods 可以知道淨餘電量，不過 Apple 沒有告訴用家 AirPods 的電池壽命（陳錦洪 攝）

三步增加 AirPods 電池

Reddit 用戶 smakusdod 開 post 指，有方法可以令 AirPods 的電量回復，而且只需要做三個步驟：

1﹑重置 AirPods充電盒（按 AirPods 上的按鈕約 10 秒），再重新配對 2﹑把 AirPods 耳機和充電盒的電量使用到 0% 3﹑把完全沒電的耳機和充電盒充至 100% 電

做完這三個步驟後，smakusdod 的 AirPods 由 1.5 小時，延長到 3-3.5 小時的續航力。而筆者實測後，雖同樣可以增加續航力，不過只由 1.5 小時，延長到約 2-2.5 小時。

Apple 官方維修價，用 $389 整一隻舊款而且單價一千多的耳機，好似不太划算（Apple 官網截圖）

延長續航力原理

使用這個非官方的方法，其實並不會增加／回復鋰電池本身的電量，這個方法目的是為了令 iPhone 和 AirPods 的電池管理（BMS），重新評估耳機電量的上下限。因此，只要你的 AirPods 電池實際續航力比電池管理系統認為高，就有機會用這個方法延長。目前這個說法也只是在 Reddit 上討論出來，也有部分網民表示用了這個方法仍不能延長他手上的 AirPods 續航力。筆者即使成功，效果也沒有 smakusdod 的好，但由於操作簡單又免費，如果不想支付 HK$389 維修費，不妨試一試這個解決方法。

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資料來源：Reddit（按此進入）