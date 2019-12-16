【Google Maps無痕模式教學】簡易轉換加強私隱　搜尋不再留紀錄

只要透過 Google 地圖導航，在搜尋列或是時間軸上都會留有先前去過的地方、搜尋過的地方，讓人覺得不夠隱私；不過幸好 Google Maps 在近日的更新中，推出了「無痕模式」，就像是 Chrome 等瀏覽器的無痕模式一樣，開啟後就不會在 Google 地圖 App 留下搜尋記錄了。

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要如何開啟無痕模式呢？首先請先更新 Google 地圖 App；並點右上角的帳號圖示，就可以在這裡切換無痕模式了。

開啟無痕模式後， Google 地圖就不會在 App、瀏覽器中留下搜尋紀錄，也不會推送通知；但是一些個人化的紀錄（如住家地址等等）也不會存在，基本上可以想像成一個全空的帳號就對了。此時 App 頂端也會寫「無痕模式已開啟」，帳號的地方會顯示一個跟 Chrome 無痕模式一樣的人像：

舉例，當你搜尋「太子站」後，會跳出搜尋結果；但再點開一次搜尋列，就不會顯示剛剛太子站的搜尋紀錄。

在 Google 地圖無痕模式下，不僅是跟主帳號的搜尋紀錄分開，就連無痕狀態的搜尋紀錄也都不會留下來。

至於如何關閉無痕，一樣從帳號的地方切換即可；切回原本的帳號後，原先的搜尋紀錄都還在，但無痕狀態時的搜尋紀錄就沒有了。

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（圖輯相關連結：【終極整合】黃藍商戶地圖）

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：Google Maps 推出無痕模式，地圖搜尋、導航不再留紀錄】