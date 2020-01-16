2020交稅教學．手機FPS轉數快簡單步驟　全電子化足不出戶可完成

踏入2020年頭不少打工仔都收到稅局的「綠炸彈」催你交稅！可能大家都不太情願把血汗錢送給政府，但為免負上法律刑罰無奈都要交。官方近年愈來愈簡化交款的方式，務求令市民交得舒服一點，今年更可用FPS轉數快和QR CODE二維碼，以手機做幾個動作即可，不必落街去便利店、打電話上繳費靈，甚至連現金也不必過手，極之方便又不怕會忘記而被追數。

如果在去年已完成報稅的香港市民，近日便會陸續收到應繳稅項通知，交稅從來都是令人煩惱的事，還好現在有快捷的方法，如果閣下應繳稅額不是高達幾萬元，小數目的話透過手機APP以轉數快和QR CODE就能在5分鐘內快速完成，以下我們會一步步教大家如何操作。當然，交稅方式很隨心，無論用FPS輕鬆交，定1蚊1蚊或用支票逐張交都是個人的選擇。

政府近年推出不少簡單的交稅方式，讓各位不情願送錢給紀律部隊出糧的市民交得舒服一點。（胡劍威攝）

點圖看說明以轉數快交稅步驟：

+ 6 + 5 + 4

網上報稅開戶示範：

新手首次透過網上申報稅項，先要申請一個「稅務易」帳戶。進入稅務易的網站，按下『立即開立/登入「稅務易」帳戶』 選項，然後便可以按指示申請「稅務易」通行密碼。提交後，在兩個工作天後便會收到啟動密碼的信件。（點圖看詳細說明）

以手機APP結合網上處理交稅操作十分方便，可以節省時間又不須再用實體單據，環保一點。（胡劍威攝）

首次登記詳細教學：