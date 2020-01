【鏡頭選購】與相機同樣重要！十招教你如何選擇合適攝影好拍檔

相機和鏡頭,是攝影界的黃金伴侶。但是我們總是討論相機更多一些,反而忽略了鏡頭的重要性。不論是新手還是老司機,在攝影之路上肯定不止擁有一支鏡頭,最初的鏡頭也許早就被更換遺忘。那麼關於鏡頭的選購,筆者這裏有十件事來跟大家一起分享一下。

1、定焦鏡頭和變焦鏡頭有何區別

鏡頭從大類來分,主要分為定焦鏡頭和變焦鏡頭兩類。

定焦鏡頭顧名思義就是固定焦段的鏡頭,比如Canon RF50mm F1.2 L USM。也就是說,定焦鏡頭不能夠變焦,想要變焦只能夠靠拍攝者移動位置來完成。定焦鏡頭普遍具有大光圈的特性,比如F1.2光圈,這一點比變焦鏡頭更具優勢。理論上,定焦鏡頭的畫質會比變焦鏡頭更加出色,但是這句話也是相對而言。

定焦鏡頭Canon RF50mm F1.2 L USM(中關村在線授權使用)

變焦鏡頭,顧名思義就是可以改變焦段,比如Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM,焦段可以從24mm到70mm內進行變換。用戶使用的時候可以不動位置來拍攝不同焦段的畫面。變焦鏡頭又分為恒定光圈和可變光圈,這一點我們在後面會單獨跟大家介紹。我們舉例的鏡頭,是恒定光圈的變焦鏡頭。

2、甚麼是廣角鏡頭、標準鏡頭、長焦鏡頭等等

如果細緻給鏡頭分類,可以從焦段來着手。從焦段着手分類,那麼鏡頭的種類就很豐富了,比如常見的有魚眼鏡頭、廣角鏡頭、標準鏡頭、長焦鏡頭和超遠攝鏡頭幾個種類。當然還有其他分類比如移軸鏡頭、微距鏡頭,由於並非常見鏡頭,我們就不討論了。

魚眼鏡頭,一般焦段小於16mm就可以稱之為魚眼鏡頭,比如Canon EF 8-15mm f/4L USM。 廣角鏡頭,一般焦段大於16mm且小於35mm的鏡頭就可以稱之為廣角鏡頭,比如Canon RF15-35mm F2.8 L IS USM。 標準鏡頭,一般焦段大於35mm,小於70mm的鏡頭,就可以稱之為標準鏡頭,但是很多時候會範圍更廣一些,比如Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM就是標準變焦鏡頭。 長焦鏡頭,一般焦段大於70mm,小於200mm的鏡頭,就可以稱之為長焦鏡頭,比如Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM。 超遠攝鏡頭,一般焦段大於200mm就可以稱之為超遠攝鏡頭,比如Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM和Canon EF 800mm f/5.6L IS USM。

3、何為「大三元」

如果按照焦段來分,在鏡頭界還有兩個特殊的組合稱呼,一個是「大三元」鏡頭,另一個是「小三元」鏡頭。

「大三元」指的是具有F2.8恒定光圈的廣角、標準和長焦三支變焦鏡頭的組合,比如Canon RF15-35mm F2.8 L IS USM、Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM和Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM這三支鏡頭的組合就是「大三元」。

這裏多說一句,一般「大三元」鏡頭屬於非常出色的變焦鏡頭,因此畫質方面的表現很好,甚至會比一些定焦鏡頭的表現更為出色。比如Canon RF系列這三支鏡頭,其畫質的整體表現都具有非常出眾的實力,這也是佳能多年來潛心研究光學的卓越成果。

4、何為「小三元」

「小三元」指的是具有F4.0恒定光圈的廣角、標準和長焦三支變焦鏡頭的組合,比如Canon EF16-35mm f4L IS USM、Canon EF 24-70mm f/4L IS USM和Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM這個組合就是「小三元」。

一般在攝影進階到全畫幅相機之後,首選購買的就是「小三元」或者「大三元」的鏡頭組合。

5、鏡頭的光圈和光圈葉片

接着說上面沒說完的話題,鏡頭的光圈。鏡頭的光圈數值控制着畫面的虛化效果和進光量大小。光圈越大,數值越小,比如F1.2、F2.0,進光量越大,畫面虛化效果越明顯;光圈越小,數值越大,比如F8、F11,進光量越小,畫面的虛化效果越不明顯。

鏡頭上標註的光圈,都是這支鏡頭可以達到的最大光圈數值。

一般定焦鏡頭都是恒定光圈數值,而且光圈普遍較大,比如Canon RF50mm F1.2 L USM和Canon RF85mm F1.2 L USM,兩支鏡頭的光圈就為F1.2。

如果是變焦鏡頭,光圈分為恒定光圈和可變光圈兩個情況。比如Canon RF28-70mm F2 L USM就是恒定F2大光圈的鏡頭;再比如Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM,光圈就是可以變的,從F4(對應廣角端)到F6.3(對應長焦端)。

光圈的數值變換,在鏡頭上則反應為光圈葉片的開口大小。一般諸如Canon RF系列的高端鏡頭,都有很豐富的光圈葉片數量,這樣鏡頭形成的光斑可以更趨近於圓形。理論上,也是光圈葉片越多越好,能夠達到更出色的光斑畫面效果。

6、鏡頭的接環

鏡頭的接環系統,是連接相機與鏡頭之間的橋樑。尤其是在這兩年間,由於諸多廠商加入了全畫幅微單相機產品的競爭,因此也迎來了全新的接環系統。例如Canon,從單反系統的EF接環,迎來了全畫幅微單系統的RF接環。

從單反的EF接環,到微單的RF接環,實際上Canon方面的接環內徑並沒有改變,而是法蘭距更短了。法蘭距就是鏡頭到傳感器的距離。由於Canon EF系列鏡頭本身就擁有F1.2超大光圈的傳統,因此來到RF系列鏡頭之後,也推出了多支F1.2超大光圈的高端鏡頭,其實上面也為大家列舉過。

正式得益於RF接環短法蘭距的優勢,因此Canon的全畫幅微單EOS R和EOS RP兩台相機就可以通過官方轉接環無損的連接EF接環系統鏡頭,這樣鏡頭的選擇就更為豐富。

在相機和鏡頭的接環系統中,接環的內徑越大,就可以實現更大光圈鏡頭的製造;法蘭距越短,就擁有更多轉接的可能性。這就是目前佳能的RF接環系統所存在的優勢。

7、鏡頭的防抖技術

對於標準焦段或者長焦焦段的鏡頭而言,日常使用時很容易拍虛,因此鏡頭的防抖技術就很重要。Canon很早就已經在鏡頭上推出了影像穩定器(Image Stabilizer簡稱IS)技術,有效解決了手持遠攝鏡頭進行拍攝等容易出現抖動的問題。Canon獨自開發的影像穩定器,通過採用將部分光學系統平行移動的方式對抖動進行補償,從而減少因抖動造成的拍攝失敗。

凡是帶有IS標識的Canon鏡頭,都配備了影像穩定器,比如RF系列「大三元」鏡頭Canon RF15-35mm F2.8 L IS USM、Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM和Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM和「小三元」Canon EF16-35mm f4L IS USM、Canon EF 24-70mm f/4L IS USM和Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM。

8、對焦速度取決於摩打

對焦摩打對於鏡頭的對焦體驗有非常大的影響,因此選擇鏡頭的時候,一定要選擇搭載出色對焦摩打技術的產品。

從自動對焦技術問世以來,鏡頭的對焦摩打取得了長足的發展,而Canon的USM超聲波摩打則是一個不得不提的字眼。USM全稱為Ultrasonic Motor,意為「超聲波摩打」,其原理是通過將超聲波振動作為轉動能源來實現對焦驅動,相比普通的對焦摩打而言具有高效、高扭矩、高靈敏度、低能耗、低噪音的優勢,同時還實現了全時手動對焦。

USM摩打包括環形USM、微型USM以及NANO USM(中關村在線授權使用)

在1987年,Canon首次將這項技術應用在鏡頭上,至今已經非常成熟。現在幾乎全部的Canon EF和RF系列鏡頭都已經搭載了這項技術。在日常應用中,USM可以讓用戶體驗到更快速、更精準同時更穩定的對焦體驗,保障了用戶拍攝所有照片時都能夠體驗到理想的對焦效果。

9、鍍膜技術對鏡頭的影響

說到鍍膜,就要提到兩個Canon的鍍膜技術,SWC(亞波長結構鍍膜)和ASC(空氣球形鍍膜)。

SWC鍍膜在鏡頭表面形成一個小於可見光波長的楔形顯微結構,這種結構能夠持續改變折射率,從而消除折射率會突然改變的邊界,通過結構上的特性來抑制反射效果,因此在鬼影、眩光抑制方面有着出色的效果。

RF鏡頭的鍍膜(中關村在線授權使用)

ASC鍍膜全稱為空氣球形鍍膜,其結構可以看作是一種複合鍍膜,它由兩個部分構成,下層是蒸汽鍍膜(可以看成是常規的多層抗反射蒸汽鍍膜),而上面比較厚的部分是通過均勻地在塗層內部注入低折射率的氣泡而形成的低折射率圖層。ASC鍍膜依舊是為了解決眩光、鬼影等問題。

Canon的RF系列鏡頭,已經廣泛使用了SWC和ASC兩種鍍膜技術。SWC鍍膜與ASC鍍膜配合在一起使用,其中SWC用於大弧面,而ASC用於平面或者小弧面,全面抑制了光反射帶來的眩光、鬼影等問題。

在日常拍攝中,別小看這小小的鍍膜,對於逆光環境來說,Canon的SWC和ASC可以幫助EF和RF系列鏡頭獲得更出色的畫面表現。

10、自定義功能環

我們以往拍照時,調節參數都是以相機為主,隨着技術的發展,鏡頭也開始加入更多的功能。在Canon的RF系列鏡頭中,已經加入了自定義功能環的人性化設計。現在,這個自定義功能環設計已經是Canon RF系列鏡頭的標配,為用戶在拍攝時的調節操作帶來更多的便利。

RF鏡頭的自定義功能環(紅線區域環)(中關村在線授權使用)

在使用時,控制環的自定義化,可以更大幅度提升EOS R系統的一級菜單操作效率。通過鏡頭控制機身參數,進一步提升了機身和鏡頭之間的交互性。這是鏡頭方面革命性的變化。

其實在我們選購鏡頭的時候,除了參考購買預算和價格之外,其他部分的挑選更為重要,畢竟很多人購買的鏡頭都會陪伴自己多年時間。鏡頭的焦段、光圈的大小、防抖技術、鍍膜技術、其他功能這些都應該在參考範疇內。正如Canon RF系列鏡頭一樣,優秀光學素質的基礎上,還擁有更人性化的設計,搭配EOS R專微系統,可以讓照片更上一層樓。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】