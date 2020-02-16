【武漢肺炎】防疫緊記清潔手機iPhone！即學清潔方法唔怕洗壞部機

如果你長時間使用你的iPhone，我們需要定期將其清理乾淨，否則它可能很髒。在清潔的過程中，有哪些需要注意的誤區呢？下面我們一起來討論一下！

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清潔iPhone：錯誤

避免使用化學藥品。任何非水的東西都有可能損壞您的iPhone，降低其防水性或磨損疏油塗層。堅持使用略濕的布或乾布。

請勿使用研磨毛巾或布。您需要柔軟的東西，最好是為相機鏡頭或顯示器製作的柔軟布。

了解您的iPhone的防水等級。並非所有的iPhone都能防水。少量的液體也會對較舊的Apple手機造成嚴重問題。通常，避免在清潔過程中將 iPhone 浸沒。

請注意，化學品規則有一些例外：iPhone 11和iPhone 11 Pro。根據蘋果公司的說法，使用温肥皂水可以安全地使用這些設備。但是我們仍然強烈建議不要使用任何比温和肥皂更苛刻的化學藥品。

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清潔iPhone：正確

清潔iPhone第一件事，首先確保將其從任何電源上拔下或從無線充電系統中拔出。然後，在清潔設備之前，請將其完全關閉。

然後，使用一塊略濕的清潔布擦拭顯示屏，背面和機身。如前所述，用於清潔相機鏡頭或電腦顯示器的布是一個不錯的選擇。

如果您的iPhone與任何乳液，酸性食品，清潔劑，化粧品，污垢或沙子接觸，你需要想更快地採取行動。使用濕布儘快擦拭它們。

要記住的另一件事是設備的充電端口。如果您從未清理過，則可能會遇到充電或數據傳輸的問題。我們只需用木或塑料牙籤輕輕清潔端口上的棉絨。請勿使用任何金屬或施加過多壓力，因為在此過程中可能會損壞端口的觸點。

當然，如果您碰巧在設備的充電端口上碰到了沙子或灰塵，牙籤清潔並不合適。在這些情況下，我們只需要用相機使用的氣吹即可。設備的揚聲器格柵是最後需要清潔的地方之一，推薦用戶使用膠紙或舊的電動牙刷。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】