你必須知道的14個Windows小技巧　Dark Mode、虛擬桌面開啟

小學三年級，那是我第一次接觸電腦，電腦系統是老舊的Windows XP，高中時換上Windows 7，現在用着Windows 10。雖然被無數Mac用戶推銷，買蘋果吧，蘋果系統雖然一開始不習慣，熟悉了以後會讓你的操作體驗達到前所未有的舒暢！在沒用擁有Mac之前，我還是老老實實讓自己手頭上的電腦變得更好用，這才是最實在的辦法。

今天整理了14個Windows系統的高效操作分享給大家，能夠讓我們的操作更加快捷。

01. 桌面及文檔處理

第一部分的技巧，主要是圍繞桌面的一些基本操作，包括主題設置、常用文檔文件快捷打開的多種方式等等。

主題換色

默認情況下，我們的Windows界面可能就是白色的文檔界面，天藍色的圖表背景，說不出哪裏不好看，但是就是覺得不夠高級。說到高級感，本能第一反應就會和深色模式聯想起來，如果我們將整個界面換成黑夜模式的話，它會是這樣的▼▼▼

更改主題顏色及深色模式，我們只需要點擊菜單欄，找到⚙️設置，進入個人化，這時候我們會看到很多關於顏色及主題的設置。想要背景由白變黑，首先選擇「色彩」，往下拉找到預設Windows模式，一般自帶是淡色模式，我們替換成為深色。

（一周進步授權使用）

這時我們已經完成了對主題背景的「黑化」，仔細看似乎每個圖標的顏色似乎也可以設置，一些適合的顏色搭配黑底會非常好看。同樣的一個設置「色彩」界面，只需要更換Windows色彩即可，自由搭配，顏即正義。

注意，這裏的換色除了改變設置界面外，還會影響包括默認輸入法、標題欄、菜單欄等各種配色，整體非常統一。

■ 關於快捷打開

接着的幾個小操作，都是與快捷打開軟件有關，這些操作能夠大大提高常用軟件打開的效率，在辦公中會很實用。

固定在快速存取工具欄

如果我們有常用的文件夾，哪怕我們文件管理再體系，相信大家也不想在各種盤裏一層又一層地去找它，那麼這時候不妨把它放在快速存取工具欄吧！

（一周進步授權使用）

在打開我的電腦，在左側的頂部其實可以將我們常用的文檔給放置在這裏，更快地到達文件夾，另外快速訪問還將近期打開比較多的文件也添加在此。

操作步驟非常簡單，找到常用的文件夾，右鍵單擊，選擇固定到快速存取即可。

（一周進步授權使用）

「開始」菜單欄固定

寫過很多桌面管理軟件，功能就是將文件工具分為不同的種類，然後將同屬性的放置在一個分區。但似乎人們忘了Windows的「開始」菜單其實也能實現這一操作。

（一周進步授權使用）

在應用列表，將軟件都給固定到「開始」菜單欄，我們可以給他們進行分區，大小調節，組合放置等等多種形式的設置，樣式比桌面管理軟件更多。

如果用上了這個方法，甚至可以讓桌面從此不再放置任何常用軟件，只用來放暫存素材的目的，結合全螢幕「開始」菜單，徹底解放桌面！

（一周進步授權使用）

默認「開始」菜單只會佔據一小塊的位置，但如果我們在設置裏，將「開始」菜單設置變成為全螢幕，配合Windows自帶的特效，體驗還是非常不錯的。

（一周進步授權使用）

工作列固定

菜單欄用不慣的同學，可能會選擇用工作列，工作列就是默認出現在底部的那一條槓槓，上面其實可以放很多的軟件圖標，更加便捷的軟件入口。

（一周進步授權使用）

除了默認放在底部，我們還可以將其放在桌面的頂部或者左右兩邊，如果你是雙屏操作，放在左側是一個不錯的選擇。

這部分的操作同樣是利用右鍵，選擇固定在工作列即可，工作列的設置還可以將各種多餘的部件刪除，讓它更加純粹。

（一周進步授權使用）

快捷鍵打開軟件

如果你沒有菜單的概念，想要更快捷的方法，那你一定不能錯過快捷鍵打開這個操作，簡單粗暴且更便捷。

在這裏我以QQ音樂作為案例，我們隨手設置一個Ctrl+Shift+Alt+P示範下效果。

（一周進步授權使用）

給軟件設置快捷鍵的方法，需在軟件「內容」設置，打開了內容界面後我們可以看到「快速鍵」這一欄，然後隨意設置即可，儘量與其他軟件快捷鍵避開。

（一周進步授權使用）

大家還記得剛才的工作列嗎？我說排序是有作用的，我們先來給它們分別以阿拉伯數目字，QQ音樂排在第一，微信排第二，幕布第三……

注意，這裡的排序還有特別的作用。（一周進步授權使用）

找到鍵盤上的Win鍵，就是Logo的按鈕，然後找到字母按鍵上方的那一行數字，劃重點，這裏要考的。

（一周進步授權使用）

這時候我們試着按一下，Win+1，我們發現QQ音樂出來了，後面的幾個快捷鍵同理，通過Win+數字也可以實現軟件的快速打開。

（一周進步授權使用）

不知，大家看到這種快捷鍵組合，會不會聯繫到某些軟件的任務欄是不是也可以這樣呢？

隱藏圖標

上文提到了一個詞：解放桌面。

因為在日常工作中，我們的桌面其實有時候並不需要把太多常用軟件都擺在桌面上，一旦開始工作桌面上會出現很多的臨時文件。

這個時候，軟件文件混合在一起容易導致混亂，與其這樣不如常用軟件讓步，讓桌面成為一個素材安置區，常用軟件我們用其他形式打開。

隱藏圖標的方法，可以利用桌面管理的雙擊隱藏，也可以在桌面右鍵選擇隱藏所有圖示。

（一周進步授權使用）

02. 分屏設置

桌面分屏，Windows電腦也有很多好玩的地方，這裏也簡單羅列幾點。

虛擬桌面

當然，除了左右分屏，還可以創建新的桌面，利用快捷鍵Win+Tab即可創建新的桌面，不同的桌面操作不同的功能，也可以實現分區。

（一周進步授權使用）

至於切換，我們可以利用快捷鍵Ctrl+Win+ ←/→

（一周進步授權使用）

這種虛擬桌面，可以讓我們把不同的操作放在不同的桌面，這樣子操作起來會更加的乾淨整潔，不容易混亂。

分屏操作

在單台屏幕上其實也能實現雙屏的一些操作，我們利用Win系統裏的分屏快捷鍵：Win+方向鍵。

利用分屏，我們可以在單個屏幕上將軟件分區，默認分為左右兩塊，如果你的屏幕夠大，也可以在左右的基礎上設置上下區。

*左右分屏（一周進步授權使用）

*上下分屏（一周進步授權使用）

而如果你擁有雙屏，你可以完成很多新的花樣，辦公效率也會大幅提升，用過都說好！

（一周進步授權使用）

分屏設置不顯示圖標

當我們使用兩個屏幕的時候，在設置裏的「工作列」，我們可以選擇是否在兩個屏幕都顯示工作列。

而如果我們選擇了顯示我們還可以對工作列顯示的格式進行選擇，可以選擇全部窗口存在也可以選擇部分。

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03. 自帶工具運用

自黏便箋

Sticky Notes是Windows 10的自帶便籤，非常好用。

隨着系統的更新，Sticky Notes的文字編輯功能已經慢慢多元化，支持多種形態的形態變化，例如加粗、斜體、下劃線、刪除線、項目符號。

（一周進步授權使用）

同時支持多種顏色的替換，如果你追求炫酷黑，也可以設置深色模式，和系統自帶設置一樣非常地炫酷！

*顏色切換（一周進步授權使用）

*深色模式（一周進步授權使用）

自帶的便籤固定在菜單欄以後，使用非常方便，能作為我們暫時的資料儲存庫。那麼問題來了，信息太多找不到怎麼辦?

別擔心，如果沒有關鍵詞搜索功能，那這款便利貼我便不會推薦給大家，搜索依舊非常簡單，點擊右上角的「···」，選擇便箋清單，我們會發現我們原本碎片化記下的所有筆記。

（一周進步授權使用）

我們在頂部搜索欄直接輸入關鍵詞即可找到相關的筆記，這樣子就不用擔心筆記太多找不到筆記的問題了。

放大鏡

有的時候我們會看那些文字比較多但是字卻很小的文章，例如論文。這個時候我們就需要一款類似於放大鏡的工具幫我們實現字體放大。

在windows系統裏自帶的放大鏡的功能我們可以在設置中搜索「放大鏡」，在這裏可以打開放大鏡功能。

（一周進步授權使用）

打開後我們可以利用快捷鍵win+（+符號）開始放大鏡，這時候默認的放大是全屏的放大，跟隨鼠標為中心。

（一周進步授權使用）

如果我們只想要局部的放大可以再利用快捷鍵Ctrl+Alt+L，這時候我們就可以選擇局部區域再放大。

（一周進步授權使用）

當我們需要增加放大的一個比例，我們繼續利用win++,想要取消按Win+ESC即可。

夜間模式

夜間光線模式也是在windows自帶的一個設置，我們找到「顯示器」，默認可以更改亮度，另外也可以選擇夜間光線模式。

點擊夜間光線設定我們可以給他進行一些簡單的設置，包括屏幕色温以及夜間時間的設置。

Windows自帶截圖

說到截圖，其實在windows系統裏也有三個截圖可以讓我們隨時隨地截圖。

① 全屏截圖

全屏截圖，我們只需要找到鍵盤上的一個鍵：PrtSc SysRq，一般在F12旁邊的那一個鍵。

（一周進步授權使用）

我們點擊它以後似乎沒有甚麼反應，但當我們進入PPT的時候，Ctrl+V貼上一下，就會發現整個屏幕已經被截取下來了。

（一周進步授權使用）

② 局部截圖

Win + Shift + S，是電腦上自帶的截圖快捷，利用它我們可以在無網的情況下也進行截圖。

（一周進步授權使用）

③ 網頁長截圖

說到網頁長截圖，如果我們在網頁端操作，部分瀏覽器可以直接利用Ctrl+M來進行網頁截圖，效果感人，直接導出為圖片，用一次就愛上了。

（一周進步授權使用）

Win W 全屏截圖 + 編輯

如果我們使用了便籤或者截圖以後，發現忘記保存下來了，問題不大，在Windows 10裏還有一個地方專門拿來放置這些素材。

Win+W，觸發WINDOWS INK工作區，在這裏我們可以打開便籤以及截屏草圖。

（一周進步授權使用）

04.寫在最後。

今天的文章給大家推介了14個Windows電腦使用技巧，當然如果算上小的知識點可能不止14個。

數量不重要，實用才最關鍵。

在寫這篇文章的時候，其實挖掘到了更多自帶好用的工具，例如事項報時，日程安排，沙盒等等都是能夠拿出來寫的。

但我沒有選擇寫，因為我認為當前其一些體驗還不是特別完善，利用其他軟件去替代可能效果會更好。分享完畢，希望有助！