【越南簽證 3月更新】恢復港澳台簽證　網上申請越南 eVISA 教學

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【越南簽證 香港澳門護照安排】因武漢肺炎疫情，多個國家也實施封關和暫停簽證。早在 1 月 30 日就暫停簽發中國﹑香港﹑澳門護照 旅遊簽證的越南，其實已在 3 月 2 日恢復簽發簽證，即睇網上申請教學，以及疫情期間的安排。

越南恢復港澳台簽證

由 3 月 2 日起，使用香港、澳門﹑台灣護照的旅客已恢復簽發簽證，當然香港旅客可以和往常一樣，透過特區護照或 BNO 申請網上簽證 eVISA。但由於目前全球仍然在武漢肺炎的陰霾下，出入境仍有一定的限制：

1﹑從香港、澳門、台灣出發，入境越南後不需要隔離

2﹑從日本、韓國、伊朗、意大利出發的旅客需隔離 14 日

3﹑出發前兩星期內，去過中國的話會被拒絕辦理簽證

越南峴港和胡志明市都是近年港人常去的旅遊熱點（Google 圖片：佛手金橋）

網上申請越南 eVISA

要申請越南簽證的旅客，可以到越南官方的旅遊網站，點擊「E-visa issuance」，之後點擊「For Foreigners」。進入網上申請的第一步前，剔選了解注意事項後點「Next」。第一步，墳寫個人資料，都是一些姓名﹑出生年月日和預計入住酒店之地址等，簽證基本要求的內容。而且表格要求申請人選定進出的地點，港人常到的河內﹑胡志明市﹑峴港和芽莊都可選擇。

▼▼放大下圖睇網上申請越南 eVISA 步驟▼▼

支付簽證費用

申請人可以使用Visa，Master 或 JCB 信用卡付款，費用為 25 美元。付款成功後會彈出一個視窗，表示申請完成（同時會收到相關的 email），以及提供一個「Registration Code」，申請人請記下「Registration Code」以便日後查核申請進度。一般只要三個工作天就能收到 email，只要把它用 A4 紙列印出來，就能在入境時出示。在這提醒各位，入境時當地職員有機會要求提供兩張白底證件相，所以大家最好準備好才出發，以免到時阻礙行程。

網上申請的好處：

1﹑不用親自到越南駐香港大使館辦理（香港灣仔道230號佳誠大廈15樓）

2﹑無須找中介進行網上辦理落地簽證，節省中介費

現在大家可以自行在網上處理 eVISA，既省時又便宜。有一點要提醒大家，不要隨便使用 Google 搜尋到的 「越南 Visa」網申請簽證，有很多看似是官方的中介網站，當中會收取較高的費用和中介費，看到「.gov.vn」 才是政府專用的網域，大家要小心。

申請越南 eVISA 官網（按此進入）

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