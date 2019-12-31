【入台證 2020】申請入台證教學　遊台必備「常客證」免排隊入境

【入台證 網上申請 2020】除了日本之外，香港人最喜歡的可能是快閃台灣。2 小時機程，一個周未到台灣夜市掃街，吃盡台灣美食。目前香港去台灣仍要進行入境簽證，想快快手做好去台灣的準備，無憂無慮地出發，就要懂得在網上申請入台證，手續約 5 分鐘就能完成。「入台證」是必須的同時，經常去台灣的一定要整「常客證」，不過很多台灣旅行「老手」都未必知道「常客證」，下文就一次過教大家如何申請。

入台證網上申請前需知

入台證有兩個申請方法：一，落地簽證；二，網上簽證。不過落地簽證要在當地排隊和支付 300 新台幣，所以使用網上簽證較為方便。首先，申請者要確認自己有沒有港澳護照以外的旅行證件，除香港居民持有 BNO 護照和澳門居民持有 1999 年前取得之葡萄牙護照外，持其他外國護照或非香港出生者（首次登記）都不能在網上申請入台證，要到當地中華民國駐外館處辦理。

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填寫個人資料（注意事項）

申請者要留意兩點，表格要求輸入「來台地址」，因此大家要先訂好酒店（或本身已有台灣的居住地點）後才進行申請。此外，申請者無須輸入身分證號碼括弧內的數字。網上申請的入台證有效期限三個月，限單次出入境使用，每次停留三十天。

每年必做的動作：快閃台灣行夜市（Google 圖片）

很多時在台北機場入境的等候時間非常漫長。（網上圖片）

入境最方便「常客證」

去台灣除了要申請入台證外，入境前要進行的證件審核往往花了旅客很多時間。如果你是遊台的常客，可能已經非常了解上述申請入台證的手續，但你知道還有一張叫「常客證」的便利文件嗎？只要在申請日計起回推過去 12 個月內，曾有 3 次或以上的入台紀錄，就夠資格申請「常客證」，到台灣關口時透過專門的櫃檯進行通關。而且常客通道的使用人數極少，只要 3－5 分鐘就能完成入境檢查，比傳統外國人入境隊伍要花 20－30 分鐘快捷很多。

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網上申請「入台證」官網（按此進入）

網上申請「常客證」官網（按此進入）

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