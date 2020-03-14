口罩回南天隨時發霉！專家教必學保存法　消委會推薦平靚正抽濕機

【口罩回南天保存方法】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情擴散下，不少人都會儲備口罩，但回南天將至，口罩隨時發霉變壞，專家就有口罩保存建議，而且原來有些物品不能與口罩放在一起，否則隨時破壞口罩！面對潮濕天氣，又要如何選擇抽濕機呢？

回南天潮濕溫暖最怕細菌滋生，若珍貴的口罩受潮發霉變壞更令人苦惱，究竟如何可在潮濕天氣中妥善保存口罩呢？

（資料圖片）

研發出可循環再用、香港製造口罩「HK MASK」的香港大學化學系博士K Kwong鄺士山，以及在電視節目中教人口罩知識的「湯博士」、中大物理系高級講師湯兆昇，就有幾點建議。

口罩保存防潮要留神 這些物品要避免

香港大學化學系博士K Kwong鄺士山向HK01指出，口罩製造過程如果無經過無菌室，都有機會在回南天發霉，對此他有幾點建議，又說有些物品不能與口罩放在一起，否則會損壞口罩。

K Kwong口罩保存4點建議：（點小圖放大看）

K Kwong。（資料圖片）

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中大物理系高級講師湯兆昇亦向HK01表示，如口罩濕，病毒等或可以透過水擴散在口罩內，要保存有幾個方法，同樣有些物品需要避免放在一起。

湯博士口罩保存4點建議：（點小圖放大看）

口罩有濕要小心

另外湯博士提醒，若拿上手時感到口罩濕就要小心，可先用風筒吹，「等它乾身少少才戴」。

湯博士。（湯博士Facebook）

抽濕機大比併 消委會平靚正之選

除了以上方法，抽濕機也是不少人防潮必備之選。但市面款式眾多，消委會早前就進行了抽濕機測試，有一款總評獲得5星滿分；另外，原來較便宜的款式，表現不一定較差！

（消委會）

消委會與機電工程署合作測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元），款式如下：

+ 10 + 9 + 8

抽濕表現：

抽濕效能無疑是抽濕機最重要功能，而在「標準環境（26.7度，相對濕度60%）」和「廠商慣用環境（30度，相對濕度80%）」下，各樣本表現都有不同。

「標準環境」下每日抽濕量表現：（點小圖放大看）

+ 10 + 9 + 8

「廠商慣用環境」下每日抽濕量表現：（點小圖放大看）

+ 10 + 9 + 8

不過在「廠商慣用環境」下，「名家Famous」樣本量得的抽濕量比聲稱的數值低逾一成（14.6%），消委會已轉交海關跟進。「名家Famous」則回應指，測試結果差異在於輸入電壓的不同。

能源效率

能源效率亦是抽濕機重要一環，數值愈高，即愈省電，抽濕機在較高的溫度及濕度下量得的每日抽濕量亦會較高。雖然全部樣本均標示達1級能源效益級別，但「家麗Gala」按是次測試結果計算，實際只達2級。

能源效率測試結果如下：

+ 10 + 9 + 8

空氣淨化表現

是次比併亦測試了4款二合一空氣淨化抽濕機的空氣淨化表現，包括除顆粒物（清除煙霧、塵埃及花粉能力）和除甲醛。結果顯示，4款樣本淨化速度十分參差，清除顆粒物速度最快及最慢樣本最多相差2倍；另外，所有樣本均可降低甲醛濃度，惟速度頗慢，

整體表現如下：

安全測試

14款樣本中，10款樣本通過所有安全測試，但「草津Kusatsu」、「日立牌Hitachi」、「正負零PlusMinus Zero」及「名家Famous」的說明書略有不足，欠缺不要讓幼童玩弄此產品的警告字句。

整體表現：

14款樣本中，各樣本總評分大部份3星至4星半，但有一款獲得5星，是今次測試中最高分。另外以總評計算，貴價貨未必一定最好。

+ 10 + 9 + 8

抽濕機款式眾多，消委會指出，對抽濕速度要求不特別高的用家，可選用「正負零PlusMinus Zero XQJ-C010」，因佔用空間較少，且相對便宜。

消委會選購抽濕機5大tips

1）不宜以廠商慣用的非標準環境數值作比較，應參考能源標籤上標示的能源效率、抽濕量和能源級別，在同一抽濕量下能源效率愈高代表愈省電，而抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快。

2）考慮居住環境及個人需要選購合適抽濕量的抽濕機，若居住面積較大、近海或者環境較易潮濕，可選購抽濕量較高的型號。

3）若選購二合一空氣淨化抽濕機，宜同時考慮往後更換過濾器成本（上述4款首5年和首10年連機價花費4000多元至7000多元）。

須考慮往後更換過濾器成本。(消委會)

4）由於不同廠商為零件存倉而設的期限差別不同，選購前應清楚查詢有關保養期及零件存倉期限。

5）留意新能源效益評級標準的實施，選擇更慳電和環保的抽濕機。