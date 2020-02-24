【肺炎口罩】可重用HK MASK全民DIY　教你點下載圖紙及製作

武漢肺炎疫情持續下口罩難求，香港大學化學系博士K Kwong鄺士山日前研發出可循環再用、香港製造的口罩「HK MASK」，更把圖紙上載到網上教全民DIY。支援計劃的社企「裳樂匯坊」更在YouTube拍片，逐個步驟教市民如何製作「HK MASK」，用料工具簡單，紓緩口罩供應問題。

(資料圖片/區慶威攝)

K Kwong研發的「HK MASK」口罩由布口罩套和濾芯（Filter）組成，只要替換濾芯，布口罩就可以循環再用。他指出，以「N95」規格為目標設計出Mircofiber和Nanofiber兩種濾芯，首批會捐出，之後會開賣，預計3月就會月產200萬濾芯。

↓↓↓ 「HK MASK」規格及詳情：（點小圖放大看） ↓↓↓

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目前「HK MASK」圖樣已上載到網上供市民下載，有男士、女士及小童等樣式，可按需要使用。

（網上圖片）

「HK MASK」圖紙下載：按此

HK MASK製作方法

至於「HK MASK」具體如何製作，「裳樂匯坊」日前在YouTube製作了短片逐步教學，按足指示就可以完成。

HK MASK製作準備工具及用品：

HK MASK製作教學：

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「裳樂匯坊」亦提供DIY套裝訂購，但由於訂購超額，filter暫時不足夠6500個 DIY套裝，訂購暫停，一星期後再開放。

雖然filter供應有限，但也不用太擔心，K Kwong表示，可利用2張紙巾或1張廚房紙充當濾芯，可以做到70%過濾（= N70）。

不過K Kwong提醒，濾芯只作一次使用，建議每4小時更換；若果DIY製作，建議用棉類物料，因為需要承受100度以上高溫消毒。

（資料圖片/區慶威攝）

K Kwong強調，歡迎加以改良自製，期望香港人和全世界也不用再搶購口罩。