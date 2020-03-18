FPS轉數快應用教學：抗疫在家幫馬會、八達通等APP過數充值免排隊

新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續，除了戴口罩大家也習慣減少出門或Home Office，但難免總有要事外出，而銀行過數和金錢的交易事項就是其一。如早前馬會場外投注站限時重開，導致大量市民排隊入錢引起不便，其實只要善用「轉數快」（FPS）就能安坐家中隨時網上過數，十分輕鬆。除了馬會APP外還有不少涉及金錢交易的服務也一樣用得到，本文就教大家如何設定和使用。

第一步先開通銀行FPS服務

「轉數快」Fast Payment System（FPS）是香港金管局推行的快速電子支付系統，適用於各家銀行互相過數及繳交各種費用，有戶口及已成為網上銀行客戶就可以開通。市民只要用電話號碼或電郵地址等登記FPS，開通後便能透過電話、電郵、快速支付系統識別碼，或掃描收款人的二維碼（QR CODE）即可轉賬及付款。各家銀行的FPS登記都大同小異，用家可以手機APP或網上操作，以下就用恆生銀行為例示範。

因新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）香港賽馬會場外投注站長期闗閉只作有限度開放，令大量市民為戶口入錢而排長龍。（資料圖片）

【點圖看官方步驟示範】

不必外出即過數入錢

當成功開通FPS這個「前置任務」後，各位就能安坐家中操作大部分涉及金錢過戶的事項，一般的機構均可以用手機APP和網站登入控制過數，我們就以較多人用的馬會APP和八達通APP作示範。其中馬會APP因近期疫情的特別安排，如果本身未持有網上投注戶口的朋友，一定要親身到馬場作登記才能開設網上投注戶口，各位可到官網參看其開放時間。而特別要注意的是開設網上投注時，必定要填寫一個已開通並以電話號碼作登記的FPS銀行戶口，否則不能使用APP充值，如需更改銀行戶口也是要親身到馬場做手續。

用家目前一定要親身到馬場作登記才能開設網上投注戶口。（林勇攝）

【馬會APP綁定銀行戶口及充值教學】點圖放大：

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【八達通APP充值教學】點圖放大：

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除了以上作示範的兩個APP，其實FPS還能用於市面上大部分人都會用的電子錢包程式，例如Payme及交電費、水費、學費等一些公用服務，當然朋友之間互相過數也十分方便，不必記住對方的銀行戶口又能跨銀行相通，真正做到足不出戶都能處理交易。