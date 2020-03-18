Samsung Galaxy S20 系列新拍攝功能教學　7 招活用

Samsung Galaxy S20 系列除了擁有極出眾的運算效能外，手機的拍攝質素亦得到大幅提升，配合全新的相機介面，將可為用戶帶來極理想之拍攝體驗。想活用 Samsung Galaxy S20 系列之相機，以下幾式拍攝技必學。（文：黎生）

Samsung Galaxy S20 系列採用全新多鏡頭配置，帶來超高清相片及便利的遠攝能力，攝影便利度及品質均讓人眼前一亮。為了提升手機的拍攝體驗，Samsung 更特意重新設計拍攝介面，為用戶帶來耳目一新的體驗。

Samsung Galaxy S20 Ultra 攝力最為突出（蔡浩騰 攝）

除了加入新功能之外，今代 S20 的拍攝介面亦有所改進，以下就為大家送上 7 招，學成之後可以即時提升以 S20 拍攝時的操作流暢度，甚至令相片更高質：

1. 快速攝錄

參考了 iPhone 操作，啟動相機後，長按快門便可以進行錄影，鬆手即停止，不用額外花時間切換模式。

長按 S20 系列相機介面之快門，即可攝錄（黎生 攝）

2. 100 連拍

用戶只要將快門向機頂拉動，並保持緊按，便可以進行 100 張連拍。

100 連拍速度不俗，而且儲存迅速，沒有太大延遲。（黎生 攝）

3. 快速變焦

Samsung Galaxy S20 系列均強化了變焦拍攝效果，Samsung 更在相機介面下功夫，為用戶帶來多個變焦點，一按即變，好駛好用。

於介面內一按即可邊焦，特別適合在 30x Super Resolution Zoom 及 100x Space Zoom 等超遠變焦上使用（蔡浩騰 攝）

4. 準星瞄準

由於 Samsung Galaxy S20 系列備有 30x Super Resolution Zoom 及 100x Space Zoom 超長焦，為方便用戶找到對焦點，特別在相機介面加入了十字準星，極為方便。

只要使用 30x Super Resolution Zoom 及 100x Space Zoom 功能，準星介面即會自動出現（蔡浩騰 攝）

5. 高效儲存格式

Samsung Galaxy S20 系列不論是拍攝相片或影片，均可以像 iPhone 般選擇高效儲存格式，活用手機儲存空間。

6. 1 億像素相片輸出

於相機介面旁，一按即可選擇 108MP 輸出，相當方便。

於主介面旁，可快速切換相片比例，及選擇 1 億像素相片輸出。

7. HDR10+ 影片

除了帶來 1 億像素輸出外，用戶在拍攝影片時，亦可以選擇 HDR10+ 格式進行攝錄。

用戶於影片的「進階錄製選項」內，亦可以選擇「HDR10+」影片攝錄功能；若啟動後，用戶將不能以高效儲存格式進行攝錄

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