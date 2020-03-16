Samsung Galaxy S20 系列一招提升操作速度：常用 Apps 永不關閉

Samsung Galaxy S20 系列效能出眾，而且為了提升用戶體驗，更新增 App 提速功能，讓用戶自選 App 長期在 RAM 內運行，以便能隨時快速地啟動使用，極為實用。(文：黎生)

Samsung Galaxy S20 系列全線採用 Qualcomm Snapdragon 865 處理器，還最少備有 8GB LPDDR5 RAM，讓手機效能頗為突出。

而且，Galaxy S20 系列還因為硬件全面升級，帶來了全新 App 提速功能，讓用戶可以自行選擇不同 App 長期在 RAM 內運行，以保持「清醒」狀態，確保用戶再次使用時能快速啟動。

值得一提的是，一般 Samsung Galaxy S20 系列主要採用 12GB RAM，可提速 3 個 Apps，而 Samsung Galaxy S20 Ultra 的 16GB RAM 版本，則最多可以提速 5 個 Apps。

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