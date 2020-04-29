申請公屋更快捷！3分鐘網上填表教學　所需文件及申請資格一覽

【公屋申請網上填表教學】香港樓價高租金貴，不少人都會申請公屋減輕生活壓力。房委會今日（4月29日）起推出「公屋申請填表易」網上填表服務，更方便省時。

（資料圖片）

要使用「公屋申請填表易」，首先要在房委會網頁註冊帳戶，簡單幾步便可完成。

註冊帳戶步驟：（點小圖放大看）

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成功註冊並登入帳戶後，就可以開始填表，其間會有「填表小幫手」提示，幫助申請者輸入正確資料和修正錯誤。

填表步驟：（點小圖放大看）

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公屋申請填表易：按此

雖然是網上填表，但房委會提醒，申請者於網上填妥申請表及下載所需聲明書後，必須一併列印和簽署填妥的申請表和聲明書，再連同相關文件在指定時間內以郵遞方式或親自遞交予房屋署申請分組，否則申請不會生效。

換句話說，在網上填表後，仍須列印出來提交。申請者之後會透過已登記電郵收到申請進度通知，亦可於「公屋申請填表易」查閱。

申請公屋須遞交證明文件及聲明書如下：

（房委會）

申請公屋入息及總資產淨值限額如下：

翻查資料，截止2019年12月底，約有151,900宗一般公屋申請，以及約108 ,500宗配額及計分制下的非長者1人申請；一般申請者平均輪候時間為5.4年，當中長者1人申請者平均輪候時間為3年。