【手機成癮】70%人電話放床頭！一招即擺脫依賴兼改善睡眠質素

隨時隨地滑手機已成為現代人的一種強迫症，就連睡覺也手機不離身。其實只要簡單把手機裡的「飛航模式」打開，就能幫你阻隔來自社群媒體的一切干擾。

現代人走到哪都離不開手機，根據調查，71%的人睡覺時習慣把手機放在伸手可達處才有安全感；若把年齡範圍縮小到18至29歲，更有高達90%的人都習慣這樣做。或許看到這些數字你一點都不驚訝，因為你自己或是身邊的許多朋友，就是其中一份子，甚至習慣把手機放在離你更近的床邊或枕頭底下。

▼▼▼按圖一覽手機開飛行模式的好處▼▼▼

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撇除睡覺時手機不離身，我們平時上班也離不開手機。即使下班後跟家人聚餐，或是週末夜跟朋友出去玩，也都會時刻攜帶行動電源和充電插頭，就怕突然有重要公事需處理時，手機很不巧的沒電。而就算手機沒因公事而響，我們也會懷疑自己是不是漏接了某通電話、漏看了某個訊息，甚至疑神疑鬼認為是訊號不佳或是被斷網了，才沒有收到朋友的回覆。

曾經聽過身邊的人說：「我假日去做排毒療程時，誤以為我放在口袋裡的手機在震動，但我明明在療程開始前就把手機放進置物櫃了！」隨時檢查手機有沒有新訊息跳出，儼然成為了現代人的通病。若手機離身會讓你感到焦慮、不安，那麼小心你已患上手機成癮症！

就算手機沒因公事而響，我們也會懷疑自己是不是漏接了某通電話、漏看了某個訊息，甚至疑神疑鬼認為是訊號不佳或是被斷網了（ROBIN WORRALL/unsplash）

幸好，這個症狀並不是不治之症。從睡前將手機轉成飛行模式著手，就能漸漸減輕對手機的依賴。

讓手機遠離床邊

很多人每晚會把在床上滑手機當成一種睡前的放鬆，睏了把手機往床邊一擺倒頭就睡。有這種習慣的人，睡前請讓手機離你越遠越好，不只遠離你的手，最好還能讓它遠離臥室，把它擺到客廳或其他房間。又或者，你可以用更簡單的方法，直接把手機調成「飛行模式」，一樣可以達到效果。

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為什麼是「飛行模式」？

在飛行模式下，手機不會接收到任何電話和訊息，因此可以讓你遠離總是不斷在更新的社交軟體。有飛行模式幫你過濾掉這些誘惑與干擾，便能讓你更專注於睡眠，睡眠品質也會變好。心理學家Heather Silvestri解釋：「把手機放在床邊或枕頭邊會助長對手機的依賴感。持續查看社群媒體會導致情緒低落，而當手機在視線範圍內時，便會使你陷入被動位置，不斷等待和煩惱別人有沒有傳訊息來，或是有沒有到你的新貼文按讚，反而讓你睡得不安穩、失眠，或引起焦慮。」

若手機離身會讓你感到焦慮、不安，那麼小心你已患上手機成癮症！（Oleg Magni/unsplash）

對身體的實質影響？

「3C螢幕藍光超傷眼」、「手機藍光容易引發眼睛黃斑部退化」，這些警語大家早已聽過很多次，而藍光不僅會影響視力，對睡眠也有負面影響。藍光會抑制睡眠褪黑激素的產生，欺騙大腦進入「喚醒」模式，擾亂整晚的睡眠週期。當手機螢幕因訊息傳來而亮起時，會促使你不斷想去查看最新通知，而螢幕的藍光就會影響到睡眠，因此建議睡前兩小時不要使用手機。」

除了手機藍光，手機打開網路時所發散的電磁波也有可能對身體造成為危害。儘管現在手機大廠都表示自家產品的電磁波量皆在標準值之下，但沒有任何人敢保證電磁波對身體100%無害。就像70年前，當時大家對香菸的評價褒貶不一，覺得雖然抽煙不好，也不至於損害身體，但幾十年後，科學已有能力證實香菸會致癌。或許再過幾年，科學家們也會證明電磁波對身體的負面影響。

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網路成癮的救星！大咖明星也支持的「數位排毒」你跟上了沒？【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：70%人手機放床頭！睡覺時把手機開「飛航模式」專家分析好處這麼多。】