iPhone相機相簿八大秘技　即學隱藏實用影相功能超越其他用家

如何在iPhone相簿中隱藏不想被人看到的照片？拍片的時候想拍照怎麼辦？如何讓iPhone更好的拍照構圖？全景照片模式下的小技巧是什麼？iPhone也可以像相機一樣先對焦再構圖嗎？一次刪除多張照片有什麼好方法？給證件拍照如何才能保證橫平豎直不變形？iPhone相機中被忽視了很久的功能有休麼小秘密？

今天筆者就給大家說一下iPhone相機和相簿中一些不為人知的功能和小技巧，也許很多iPhone達人已經爛熟於心，但是對於很多人來說可能還不太清楚，希望可以幫助到大家。

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1. 那些不想讓人看到的照片

你的手機裏是否有不想被別人看到的照片，安裝加密軟件進行保護又太繁瑣，那麼有沒有更簡單的方法呢？

第一種方法很簡單，就是將不想被別人看到的照片隱藏，這個隱藏的照片會出現在隱藏照片相簿中，一般大家也不會那麼不禮貌的去專門點選隱藏相簿，當然對於素質低的人我們還有另一招。

iPhone裏自帶的照片編輯功能也可以起到隱藏的目的。步驟：

如果別人好心（手欠）幫你把黑圖刪除也沒關係，從刪除照片中還原就可以了。當然這些小技巧防君子不防小人，只是避免別人不小心看到隱私照片的尷尬。

2. 錄像的時候想要拍照片

不知道你是否有過這樣的困擾，外出旅行、朋友聚會你經常需要手忙腳亂的在iPhone的錄像和拍照功能間來回切換。錄像可以保存更多的精彩，而拍照則可以讓你分享給朋友。其實iPhone早就有解決的方法，在影片錄製界面，錄製小紅點的左側就是拍照按鍵，你可以在錄製過程中隨時拍攝，錄像、拍照兩不誤。

攝影時點選右下角的白圈就可以拍照了

3. 更好的構圖

井字形構圖線可以更好的幫助你拍攝構圖，很多人反映iPhone沒有這個功能不方便。其實iPhone是有的，只不過不在相機程序中調節。你可以在設置-相機-網格中打開輔助構圖線。在相機設置中，還可以對視頻格式、保留設置、HDR等選項進行設置。

一些相機的設置遇到進入到設置菜單

如果你需要經常拍攝HDR照片，可以將保留正常照片的選項去掉。這樣拍攝HDR照片的時候，iPhone就不會再保存正常照片而只保存HDR照片了，可以為你節省手機空間，也減輕了照片整理的工作量。

4. 全景照片向左還是向右

全景照片在外出旅行的時候是非常好用的功能，比超廣角鏡頭更加寬廣的視野，在記錄風景、建築等方面有着先天的優勢。iPhone全景照片默認是從左向右掃描拍攝，點選一下方向箭頭，就會變成從右往左掃描拍攝。

全景拍攝可以選擇移動的方向

一般來說，我們拍攝全景照片都是將手機豎着拿從左往右掃描拍攝。其實你還可以將手機橫着拿，從上往下或者從下往上進行掃描拍攝，拍攝高大建築更合適。

5. 鎖定曝光和焦點

相機中有曝光鎖定和焦點鎖定，其實iPhone手機也是有同樣功能的。長按畫面中你需要對焦的區域，就可以鎖定焦點和曝光。鎖定以後你可以再進行構圖和拍攝，這時焦點和曝光都不會發生改變，等於是先對焦再構圖。

長按對焦區域鎖定曝光和對焦

6. 一次刪除多張照片

我們不僅要用手機記錄生活，而且也要用它輔助工作。大家都會有這樣的經歷，你在負責的一個項目和活動期間，可能會拍攝幾十張甚至上百張照片，等到項目結束這些照片就沒有繼續保存的必要。如何快速的刪除照片呢？進入相冊點擊右上角的選擇，然後橫向或者豎向滑動手指就可以一次性選取多張照片，甚至還可以斜向選取，選擇完以後直接刪除。

橫向、豎向、斜向都可以一次性選擇多張照片刪除

7. 俯拍避免畸變

日常生活中，我們可能需要俯拍一些東西，比如證件照、數碼產品等，很多人都有此類照片存在畸變的困擾。其實iPhone也提供了此類照片的拍攝幫助。在俯拍的時候，iPhone會在畫面中央自動顯示白色和黃色兩個準星，當兩個準星合二為一變成一個黃色準星時，就表明iPhone處於水平狀態，這時拍攝下來的照片就沒有畸變的困擾了。仰拍和俯拍時都可以使用這個功能幫助校準構圖。

8. 被忽視的Live Photo

Live Photo第一次出現是在iPhone 6s上，但時至今日蘋果已經更新到了iPhone 11 Pro了，很多人卻很少會用到這一功能，其實如果運用得當Live Photo還是非常有樂趣的。

先來說一下Live Photo的工作狀態，Live Photo會對按動快門前後1.5秒的畫面和聲音進行記錄並生成一個三秒鐘的小視頻，介乎於視頻和照片之間。Live Photo的開啟非常簡單，在相機程序中最上面第二個圖標就是開啟和關閉Live Photo的按鍵。因為是記錄共三秒的影像，所以在這段時間保持手機的穩定，避免大幅度的晃動。

用Live Photo拍攝的照片可以設置成動態壁紙，按壓屏幕就可以看到一張會動的壁紙了。給孩子和家人拍攝Live Photo照片，設置成動態壁紙沒事就可以看一下，是不是很温馨。

Live Photo在ISO 11及以上系統還增加了新的功能，就是給動態照片添加四種特效。第一種實況就是最原始的Live Photo，當時你拍攝的時候是怎樣的就顯示怎樣的效果。第二種循環播放，適合水面漣漪等無限循環的題材。來回播放就是讓動態照片先正序播放然後在反序播放，特別適合各種鬼畜題材的拍攝。比如跳水影片，正序跳進去然後反序再讓人從水裏回到岸上。

普通的Live Photo效果

選定長曝光以後的效果

長曝光功能則可以不借助第三方攝影軟件，就實現專業相機才能拍攝的長時間曝光，因為是前後1.5秒，因此相當於長曝三秒鐘。當然拍攝此類照片需要藉助三腳架讓畫面更加穩定。

結語：

以上就是關於iPhone相機和相簿中一些容易被人忽視的小功能，也許對於iPhone達人來說，這些功能對於你來說早就不再新鮮，但可能確實有人還不太熟悉這些小功能，所以筆者特別把它們整理出來，希望對您使用iPhone拍照提供一些幫助。

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