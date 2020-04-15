網購消毒酒精小心！消委會測試6款含有毒甲醇　7成半濃度比聲稱低

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【酒精消毒用品網購注意！】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，酒精消毒用品需求急升，但消委會測試發現，市面24款消毒酒精樣本6款有甲醇，另7成半樣本酒精濃度比聲稱低。

消委會今年3月11日至13日，在荃灣、沙田、觀塘、旺角、北角和銅鑼灣藥房購買了24款消毒酒精樣本，每支9元至98元，並委託本地一間實驗所進行酒精成份及容量測試。

（資料圖片）

6款樣本含甲醇

測試發現，24款樣本中，6款檢測到微量甲醇，濃度0.007%至0.0336%。

↓↓↓ 6款含甲醇樣本 ↓↓↓

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甲醇（Methanol）是含有毒性的有機溶劑，進入人體後可導致中毒、中樞神經系統症狀、代謝性酸中毒，長期吸入甲醇更有可能導致失明和腎衰竭。

根據世界衞生組織（WHO）毒性數據，甲醇建議安全攝入量約為每天0.5毫克/公斤，即一個70公斤重成年人，一天不應該吸入或飲用超過35毫克甲醇。如果按本測試中甲醇含量最高的樣本計算，則相等於大約104毫升才會超出世衞建議的安全水平。

消委會指出，雖然該6款檢出甲醇樣本的甲醇濃度不會引發急性中毒，但由於產品的標示用途為消毒，在洗傷口的過程中，酒精有機會直接進入血液，亦有可能從皮膚或呼吸攝入，長期使用有機會造成慢性中毒或引致健康問題。

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7成半樣本酒精濃度比聲稱低

24款樣本中，22款標示酒精含量為75%，1款標示為70%，另有1款標示為95%。不過測試發現，75%酒精樣本中，16款乙醇及異丙醇含量不足75%，當中有3款樣本實際酒精含量更少於70%，乙醇或異丙醇含量由62%至69.1%。而標示70%及95%酒精的樣本，實際乙醇含量則分別只有65.7%和89.3%。

↓↓↓ 3款實際酒精含量少於70%樣本 ↓↓↓

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根據世衞指引，一般醫護使用的消毒液需要60%至80%的乙醇或異丙醇才能有效殺死細菌和病毒，但酒精濃度太高亦不代表更有效。

研究指出如果使用100%純乙醇或異丙醇消毒的話，酒精和細菌的接觸時間太短，加上沒有水份作為催化，因此不能通過溶解細胞壁的質膜而殺死微生物；甲醇因揮發性高和消毒能力低，加上毒性很高，不適宜使用在消毒產品中。

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