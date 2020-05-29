Google Chrome 一堆分頁太亂？官方隱藏方法　教你整理網站分頁

Google Chrome 應是香港人主流的網頁瀏覽器之一，簡易的介面和同步 Google 帳戶功能，在那一部裝置上都能配合用戶的使用習慣。不過，筆者見很多人都會在 Chrome 上打開數之不盡的分頁，甚至有重複的網站，令 Chrome 上方的分頁亂七八糟。其實 Google Chrome 存在一個隱藏的功能，使用後就能輕易整理分頁，下文將教大家如果開啟這個實用的功能。

Tab Groups

Google Chrome 其中一樣便利的地方是，就算不關瀏覽器直接關機，下次開機時也能保留記錄，馬上打開所有分頁。因此，有很多用戶都沒有關分頁的習慣，久而久之，累積很多分頁，甚至出現找不到網站又再重開多次的問題。其實只要在 v81 版本的 Chrome 中，開啟「Tab Groups」的功能，就可以自訂不同的群組，整合常用的網站。

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（網站截圖）

設定不同群組後，最上方的網頁類型一目了然，而且加入很多分頁也好，仍能看到群組的名字，最適合長期開大量分頁的用戶。但要注意兩點，只要關閉群組，就會把組入所有的分頁一併關掉，所以使用時要小心，不要誤按「關閉群組」；另外就是「Tab Groups」是實驗性功能，Google 提醒：「啟用這些功能可能會造成瀏覽器資料遺失，或導致你的安全性或隱私權面臨威脅。」用戶也可以斟酌使用。