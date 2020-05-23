Google 推出 Action Blocks 自製按鍵工具 多重步驟一鍵完成

每年 5 月的第三個星期四，被定為是全球無障礙關注日（Global Accessibility Awareness Day），近年在這方面投入不少努力的 Google 亦趁此機會推出新工具 App《Action Blocks》。

Action Blocks 的主要功能，就是將需要幾個步驟才能完成的指令整合成一個按鍵，方便有殘障或認知障礙的用戶可以減少學習使用智能手機的時間；不過作為一般用戶，這個新 App 亦能提供莫大便利。