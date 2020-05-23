Google 推出 Action Blocks 自製按鍵工具 多重步驟一鍵完成

撰文：蔡浩騰
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每年 5 月的第三個星期四，被定為是全球無障礙關注日（Global Accessibility Awareness Day），近年在這方面投入不少努力的 Google 亦趁此機會推出新工具 App《Action Blocks》。
Action Blocks 的主要功能，就是將需要幾個步驟才能完成的指令整合成一個按鍵，方便有殘障或認知障礙的用戶可以減少學習使用智能手機的時間；不過作為一般用戶，這個新 App 亦能提供莫大便利。
Action Blocks 的主要操作背後其實倚賴 Google 的語音助理 Google Assistant，而且需要用到 Home 介面的 Widget，故目前只會支援 Android 系統使用。
英文介面就只限於設定介面，製作出來的按鍵標籤一樣可以輸入中文名稱（蔡浩騰 攝）
另外，雖然 Action Blocks 的 App 可以在全球 Google Play 免費下載，但目前就只有英文介面；只不過英文介面就只限於設定介面，製作出來的按鍵標籤一樣可以輸入中文名稱，而且設定的過程其實也支援中文（只不過英文輸入仍然可以確保結果更符合預期）：
▼▼▼▼▼ 按圖放大看 Action Blocks 按鍵設定詳細流程 ▼▼▼▼▼
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