iPhone 私隱秘技教學　自動關閉瀏覽器隱藏相片等 4 招保私隱

iPhone 的 iOS 平台本身對用戶私隱的保護已經非常之高，不過縱使平台可以保護我們在網上外洩私隱的危險，要保障自己的隱私不讓身邊的人窺探，其實一樣有辦法！以下 4 招 iOS 技巧，可以有效幫助大家保護自己使用 iPhone 的私隱。

以下就為大家介紹，iOS 系統 4 個可以幫助大家保障私隱的技巧，包括 iPhone 自動關閉瀏覽器、iPhone隱藏相片、以其他 macOS 或 iOS 裝置接聽電話及自訂鈴聲震動方式。

↓↓ iPhone 自動關閉瀏覽器 ↓↓

大家平常瀏覽網頁之後，或許並不會想其他人知道自己瀏覽了什麼網頁，其他人甚至包括了擁有你 iPhone 密碼的身邊人！在這個情況，就算大家使用 incognito 無痕模式，若果忘記關閉瀏覽器依然無濟於事；Safari 的自動關閉瀏覽器，就可以幫助大家保障私隱。

↓↓ iPhone 隱藏相片 ↓↓

若果 iPhone 中有一些相片，可能是大家自拍珍藏的「閃卡」之類，並不希望平常讓別人瀏覽自己 iPhone 的相片時看到的話，大家其實是可以將相片隱藏起來的。

↓↓ 以其他 macOS 或 iOS 裝置接聽電話 ↓↓

iPhone 在自己家中，不過自己卻身在另一個房間，或者怕吵醒身邊人？大家其實可以利用自己家中，以同一個 Apple ID 及連接同一個 Wi-Fi 的 macOS 或者 iOS 裝置，例如 MacBook 或者 iPad，接聽 iPhone 的來電。

↓↓ iPhone 自訂震動鈴聲 ↓↓

大家可以在 iPhone 上，為不同的朋友設定不停的鈴聲，不過在震動模式下，又如何可以用鈴聲來分辨？其實大家可以利用 iPhone 編寫不停的「震動鈴聲」，以不同的長短及不同位置的震動，去為指定聯絡人製作獨一無二的震動方法，特別適合「時間管理人」分辨不同的多人運作伙伴來電之用；懂得摩斯密碼的朋友，大概會覺得更加實用。