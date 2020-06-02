八達通Apple Pay正式推出｜iPhone、Apple Watch 1分鐘加卡教學

【八達通 iPhone Apple Pay用到！】經過一再延期及傳聞之後，今日（6 月 2 日）iPhone 終於可以用機內的 NFC 進行八達通交易！只要是升級至最新的 iOS 13.5 之 iPhone 8 或以上型號，由即日都可以手機一「嘟」進行交易，從此就可以帶少一張卡出街！想必各位也躍躍欲試，以下就先為大家講解一下如何在 iPhone 以及 Apple Watch 中新增八達通作交易用途。

支援 iPhone 型號

支援八達通交易的 iPhone 型號基本上與日本的 Suica 卡相同，由 iPhone 8 開始計起的所有 iPhone 型號都一概支援 iPhone 機內八達通。（包括：iPhone 8、8 plus、X、XS、XS Max、XR、11、11 Pro、11 Pro Max及SE 2）

而在 Apple Watch 方面，就需要 Series 3 或以上的型號才支援手錶上的八達通交易。

於 iPhone 新增八達通卡／轉移舊實體卡（點下圖睇步驟）

+ 5 + 4 + 3

於 Apple Watch 新增八達通卡

如果想要在 Apple Watch 上進行八達通交易，就需要將卡從手機上「轉移」到 Apple Watch，留意同一張八達通卡是不可以同時存在於 iPhone 以及 Apple Watch 之上，但用家可以選擇由iPhone轉到Apple Watch，或由Apple Watch轉回iPhone使用同一張八達通。

不過，就算是加入Apple Pay的虛擬八達通亦都需要額外收取50元按金，大家請留意。

基本上原有卡內大部份的功能都會繼承入iPhone Apple Pay之內，包括自動增值設定、交通費補貼、港鐵月票及屋苑門卡等，但仍有不少限制及注意事項，留意之後實測續報。