PS5發布會中國疑無得睇惹不滿！內地網民轟Sony不尊重中國玩家

【PS5 / PlayStation中國消息】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5將於美國時間6月4日、本港時間6月5日凌晨4時舉行線上發布會。不過由於今次發布會在YouTube和Twitch，中國內地玩家若不「翻牆」便可能無法收看，引起不滿，更有網民炮轟Sony不尊重中國玩家。

Sony上周預告將於6月5日（香港時間）凌晨4時舉行線上發布會，探看「PlayStation 5」將帶來的未來遊戲展望，屆時會在Twitch和YouTube直播，長逾1小時。

(PlayStation)

不過由於Twitch和YouTube都是中國內地封鎖頻道，內地玩家或需「翻牆」才能觀看。綜合報道，事件引起內地玩家不滿，更有網民斥責「索尼不尊重中國玩家」，質問「中國玩家灑錢不夠多嗎？」亦有不少內地網民在微博求救如何看直播。

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其實PlayStation中國在微博預告時，未有提及會在Twitch和YouTube直播。翻查資料，PlayStation台灣、美國等官網都有提及在Twitch和YouTube直播，唯獨香港與中國內地版本一樣，沒有說明在Twitch和YouTube直播。

↓↓↓ 各地版本如下 ↓↓↓

PS4國行版主機終於更新鎖「後門」

（網上圖片）

話說PS4中國版近日推出了7.51 版本更新，稱要「性能提升」，不過有內地PS4玩家反映，更新後不能新註冊和登入外服帳號，並出現「此帳戶無法使用這台PS4」提示（已登入的外服帳號不受影響），意味無法再通過港服或其他區伺服器購入遊戲，包括未經國內審查的遊戲。

（微博）

↓↓↓ 結果更新後變成這樣…… ↓↓↓

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PS4中國版封殺「後門」引起不少玩家哀號，有人在微博感嘆「以後永遠不購買國行遊戲機了」、「國內主機玩家真是太慘了」、「國行最後的結局成了藍光播放機家用影院了」，亦有內地玩家表示：「更新後ps4國行的後門正式被堵上了，這可能不是國內主機市場最黑暗的一天，但這個趨勢可怕的嚇人」。

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中國版Xbox One、PS4相繼出招，未知下一波會輪到哪個呢？