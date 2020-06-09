政府派錢1萬│現金發放計劃9大重點及5伏位　搞錯隨時無得申請？

實用教學
撰文：
最後更新日期：

【現金發放計劃 / 派1萬 / 派一萬】政府將於6月21日起接受1萬元現金發放計劃登記。究竟如何最快領取到1萬元呢？有什麼限制呢？以下9大重點及5大伏位大家可留意。

相關報道：一萬元現金發放計劃Q&A│6.21申請幾時截止　新移民都有

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續近半年，政府派錢1萬元計劃落實在6月21日星期日，即父親節當日開始接受申請，市民可經銀行或香港郵政登記，但收款時間會有差異。

到底如何才可以盡快取得1萬元？哪些銀行才可取錢？是否符合申請格？填錯資料怎麼辦？以下9大重點一一解答！

↓↓↓ 1萬元現金發放計劃9大重點 ↓↓↓

+7
+6
+5

相關報道：虛擬銀行｜用眾安銀行 ZA Bank 登記送多一千？想要優惠原來不易

1萬元現金發放計劃申請方法雖然簡單，但亦有多個地方需要小心留意，否則隨時取不到錢或延遲取錢。

↓↓↓ 1萬元現金發放計劃5大伏位 ↓↓↓

+3
+2

另外提提大家，為防止詐騙，除了個別非個人資料，例如領取支票地點郵政局簡碼外，銀行及香港郵政職員不可代為更改登記上填寫資料，職員亦不會要求登記人提供與是次登記有關資料，包括但不限於銀行戶口號碼、身份證資料及地址。香港郵政則只會以特定電話（2908 0070）致電登記人。

如果大家收到可疑電話就要小心了。

香港驚現水龍捲！天變異象？天文台拆解成因話你知邊區最常見
永安百貨大減價1折起！空清機、吸塵機、按摩椅、洗衣機激減
日本美女繪師激靚 VR 3D 畫可行入框內欣賞　網民：重點是繪師
兩大必備天氣App　落雨、閃電位置即時通知！紅雨黑雨幾時有？
iPhone八達通用定唔用？話你知6大隱藏收費　無用照收錢！
iPhone 6s／7 八達通Apple Pay教學　舊款手機配埋「呢樣」就用得
八達通Apple Pay推出　iPhone、Apple Watch 1分鐘加八達通教學
【報稅2020】稅務易申請教學　網上報稅好處及步驟詳細介紹
iPhone 攔截廣告推銷電話教學　2招必學簡易設定方法（2020年版）
BNO續領·居英權│英國首相：準備好加大BNO權利　250萬人可申請？
BNO續領·居英權│BNO 文件寄英國教學！上門收件　限時減價 $60
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。