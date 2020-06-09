政府派錢1萬│現金發放計劃9大重點及5伏位　搞錯隨時無得申請？

【現金發放計劃 / 派1萬 / 派一萬】政府將於6月21日起接受1萬元現金發放計劃登記。究竟如何最快領取到1萬元呢？有什麼限制呢？以下9大重點及5大伏位大家可留意。

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COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續近半年，政府派錢1萬元計劃落實在6月21日星期日，即父親節當日開始接受申請，市民可經銀行或香港郵政登記，但收款時間會有差異。

到底如何才可以盡快取得1萬元？哪些銀行才可取錢？是否符合申請格？填錯資料怎麼辦？以下9大重點一一解答！

↓↓↓ 1萬元現金發放計劃9大重點 ↓↓↓

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1萬元現金發放計劃申請方法雖然簡單，但亦有多個地方需要小心留意，否則隨時取不到錢或延遲取錢。

↓↓↓ 1萬元現金發放計劃5大伏位 ↓↓↓

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另外提提大家，為防止詐騙，除了個別非個人資料，例如領取支票地點郵政局簡碼外，銀行及香港郵政職員不可代為更改登記上填寫資料，職員亦不會要求登記人提供與是次登記有關資料，包括但不限於銀行戶口號碼、身份證資料及地址。香港郵政則只會以特定電話（2908 0070）致電登記人。

如果大家收到可疑電話就要小心了。