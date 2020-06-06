【報稅2020】稅務易申請教學　網上報稅好處及步驟詳細介紹

一年一度的報稅期今年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而稍為延遲，不過各位打工仔已陸續收到稅務局的「綠炸彈」，相信無論面對哪個政府都沒有人想交稅，但作為一國公民始終也避不了，稅還是要報。每年都有不少人是首次報稅，其實只要做一次網上登記用「稅務易」以後報稅就非常簡單，一勞永逸，本文就教大家如何使用。

網上報稅之好處

如果早已開通「稅務易」或去年曾透過網上報稅的朋友，第二年則只須簡單更新少量資料便可完成新的報稅程序，要說網上報稅之好處就是方便，而且使用網上報稅可獲多一個月的寬限期，到9月才截止。以下先為大家列出非首次使用時要注意的要點，可按圖放大看詳細介紹。

稅務易的主頁已經為大家設有不同需要的入口。

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首次登記步驟

網上報稅服務「稅務易」已推出多年，而且登記方式基本都沒改變，被次收到報稅單的新手在首次申報時，先要申請一個「稅務易」帳戶。進入政府稅務易的網站，按下『立即開立/登入「稅務易」帳戶』 選項，申請「稅務易」通行密碼，填上身份證號碼及報稅表格第一頁上方位置的「報稅編號」。而要留意的是，用家要等兩至四個工作天，等當局郵寄啟動密碼到府上，才能正式使用網上服務。點圖看詳細步驟：

收到通行密碼後於網站登入並填寫報稅編號和通行密碼，完成後網站會要求你設立個人報稅編號和通行密碼，新的報稅編號是永久性，登記程序一經完成就不能更改，大家可以隨意改適合自己的字串。最後，填寫電郵地址和電話號碼等帳戶資料便可。

一般建立帳戶後大家會於收件匣及「稅務狀況」中看到新訊息，點進去可見到未提交的表格，大家只要跟指示填寫個人資料並選擇報稅表，正常打工仔都是填薪俸稅，而公司資料基本上已自動填寫，大家要做的就是計算自己年薪後填上正確數字。另外已婚、供養父母子女等資料如有亦都要填寫，而最後就是可扣減的開支，一般人最常見就是MPF強積金，這裡也要自己計及填寫清楚。完成後所有資均會被記錄，下一年如果沒有轉工就不必再由頭填寫，只要更新入息數字便可。

最多人漏填的就是強積金一項，大家要記得填好。

報完稅之後當然要交稅，跟住以下教學用手機便能輕鬆完成！