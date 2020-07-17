Marshall Emberton藍牙喇叭開箱　經典搖滾造型輕便防水又長續航

藍牙喇叭現在本來就是許多人出門的基本配備，尤其體積不大的藍牙喇叭不管是在家裡或是帶去戶外使用都相當方便，我們先前也為大家介紹了一系列的藍牙喇叭挑選指南，其中充滿英倫搖滾風格的Marshall也是許多人特愛的品牌，此次GQ也特別開箱了Marshall系列中最小、最方便攜帶的「Marshall Emberton攜帶式藍牙喇叭」，讓大家更貼身感受到它的魅力！

Marshall Emberton攜帶式藍牙喇叭維持Marshall一貫的搖滾外型，依舊擁有向麥克風上鋼鐵網格致敬的金屬編織格紋和手寫式品牌Logo，而其他細節如舞台上音量顯示一般的LED指示燈、多向性按鈕則是Emberton專有的設計，使用上面相當簡單，開、關機、播放、暫停、上下首選曲、調整音量等等都可以一鍵完成。

除了外型方面，Emberton也為了更適應戶外環境而提升不少性能，整個機身僅重0.7公斤，讓大家隨身攜帶也不會感到費力，黑色外型也不怕弄髒，矽膠外型結合網格也提升了耐用度，同時還擁有IPX7的防水係數，代表Emberton可以在水下一公尺待30分鐘，如果今年夏天大家想帶著它到海邊玩水，也不用擔心會壞掉了！

+ 6 + 5 + 4

在藍牙喇叭最重要的音效方面，它搭載Blumlein立體聲架構，提供全向式音效體驗，確保在室內與戶外都能沉浸在音樂裡，續航力方面則可以支援超過20小時播放，如果沒電更僅需要充電20分鐘就可以提供5小時的電力，而藍牙連結則採用藍牙5.0，穩定的連結距離可以支援到10公尺，即使播放裝置與喇叭隔一段距離仍然可以進行操控，絕對是大家最近出門國旅時的最佳音樂夥伴！

雖然現在藍牙喇叭有許多種類，不過Marshall的經典英倫外型和播放音效的品質保證，仍然讓大家對於它傾心不已，這台系列中最小尺寸的Marshall Emberton主打戶外環境更是相當實用，大家不要錯過入手機會啦！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ開箱】戶外也要英倫搖滾風格才帥！Marshall Emberton 攜帶式藍牙喇叭正式登場】