蘋果iPhone新捷徑下載YouTube音樂　教你安裝iMusic直接轉MP3收藏

實用教學
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相信不少 iPhone 用戶都習慣以 YouTube 收聽自己喜歡的音樂，不過沒有購買 Premium 版的朋友，可能就要另外找方法，去下載及背景播放 YouTube 音樂了。其實利用 iOS 13 版本內建的「捷徑」App，大家就可以下載 YouTube 作為 MP3 檔，在 iPhone 上播放。

今次為大家介紹的 iPhone「捷徑」，是一款可以下載 YouTube 音樂並直接轉檔 MP3 的「iMusic」。不過要順利執行 iMusic，大家先要預載「捷徑」，再下載一款叫「Scriptable」的程式 App，最後下載「iMusic」捷徑。

👇 iPhone 捷徑下載 YouTube 音樂教學 👇

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不過大家在下載前應該先自行斟酌，由於 iOS 13 開始，Apple 提高了對「捷徑」的權限管理，所以不少未能在官方「捷徑」庫中尋找到的「捷徑」劇本，都需要用戶啟用「允許不受信任的捷徑」去安裝，當中無疑有一定風險。

為方便大家下載，以下為有關下載連結：

App Store 中下載「捷徑」

App Store 中下載「Scriptable」

「捷徑」中下載「iMusic」

「iMusic」捷徑的最大好處，在於下載 YouTube 音樂之後，可以自動轉換為 MP3 檔並儲存到 iCloud Drive 當中，方便大家再分享或下載到其他裝置。

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