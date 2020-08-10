英仙座流星雨2020｜8月又有流星雨看！正值活躍期的「英仙座流星雨」將於8月12日（星期三）達到高峰，本文整合建議觀測時間、相機手機拍攝技巧，以及網上直播網址，一起欣賞靚靚流星雨。

(資料圖片)

英仙座流星雨是全年中一個比較可觀的流星雨現象。根據香港太空館，現在至8月24日都是英仙座流星雨活躍期，天頂每小時流星數目多達110顆，建議觀測時間可看下圖。

👇👇👇 英仙座流星雨觀測時間 👇👇👇

手機、相機影流星雨教學

如此壯麗的流星雨，怎可不留下回憶紀錄呢？要成功拍下流星雨，除了要有手機、相機，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家要看看了😍😍

👇👇👇 超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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有鑑於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，當然不建議大家約外出觀星。不過毋須失望，其實網上也有直播，亦可以用觀星App查看資料。

網上直播及好用觀星App

先講觀星App，天空星象萬千，只要使用手機App「星夜行」，就可以實時計算出天體和星座位置。「星夜行」還有擴增實境（AR）功能，只需把手機鏡頭對準天空，其電子星圖會標示屏幕所見的天體和星座名稱，十分實用，也可以在家中對準天空試試看。

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網上直播

台北天文館在福壽山農場、陽明山架設了高畫質星空攝影機並同步直播，讓大眾在家線上追「星」看流星雨，兼顧防疫。

（台北天文館YouTube）

網上直播：按此

2020年還有多少場流星雨？

若錯過今次「英仙座流星雨」，其實今年還有數場流星雨可以觀看，最快一場10月出現，詳情可看下圖。

知多些：流星雨由來

流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。