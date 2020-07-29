Apple教主Steve Jobs親筆簽名雜誌公開拍賣，底價本身已經達US$11,000（約港幣$85,252）。不過簽名當年來得絕不輕易，當事人仲要畀教主投訴？以下就為大家盤點8件因喬布斯之名炒起物品。

一本由Apple教主Steve Jobs親筆簽名的Fortune雜誌，將會在7月30日起於Nate D.Sanders拍賣行，以底價US$11,000（約港幣$85,252）公開拍賣。根據9to5Mac報道，這個簽名得來不易，原來擁有人Terry其實是當年Steve Jobs的豪華轎車司機，在要求教主簽名之前已經為教主服務數年時間，不過教主在為Terry簽名之後，竟向Terry的轎車公司作出投訴，大家可見教主做事的公私分明。

👇 盤點8件因為教主 Steve Jobs聲價十倍產品 👇

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其實多年來，不少產品都因為教主加持而聲價十倍，當中就連教主親筆簽名的磁碟、《反斗奇兵》電影海報（製作公司Pixar是由教主所成立）、Apple的店鋪商標、Apple的員工波鞋等都成為拍賣對象。當然，其中最珍貴的，莫過於由Steve Jobs自己親手製作的Apple 1電腦，近期一台可以正常運作的，成交價達US$458,711（約港幣$3,554,918）！就算是Apple 1的說明書，拍賣成交價亦接近一萬美元。

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