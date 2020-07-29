新冠肺炎｜信和黃金新高登都有確診者到訪！腦場食肆名單持續更新

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【新冠肺炎確診者食肆、大廈、商場名單‧持續更新】香港COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情再爆發遍布全港，連旺角信和中心、深水埗黃金電腦商場、新高登電腦廣場等電腦、動漫聖地也不能倖免！

即睇高危電腦動漫商場、食肆、大廈名單 👇👇👇

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患者居住過的住宅大廈名單 👇👇👇

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電腦、動漫聖地被入侵

香港新冠肺炎確診個案連日破百，累計已有超過2800宗。而從以上密密麻麻的名單中，發現原來連多個著名電腦、動漫聖地，都已有確診者足迹！

中招電腦、動漫商場及確診者資料👇👇👇

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同場加映：3大高危大廈、食肆、商場網上搜尋器使用教學

香港新冠肺炎確診個案連日破百，引起關注。（疫情互動地圖）

香港新冠肺炎確診個案連日破百，感染人數急升下，確診者足迹遍布全港多區食肆、商場、住宅大廈。要避開高危地點，以下3種工具包括民間自製網上搜尋器、WhatsApp，以及疫情互動地圖都幫到你！

超方便搜尋器 + WhatsApp查疫廈教學（附連結）👇👇👇

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更多搜尋器使用方法及疫廈名單👇👇👇

新冠肺炎確診者曾到商場食肆輕鬆Check　3大網上搜尋器使用教學

KKwong測試35款香港口罩　萬寧、SOSoMask質素如何？

今次一口氣評測多達廿款香港品牌口罩（林勇攝）

新冠肺炎疫情在香港再度爆發，口罩繼續是防疫必需品，惟市面上港產口罩款式眾多，究竟如何選擇呢？香港01早前委託化學專家K Kwong博士一一測試，看看各款評分。

👇👇👇 各款香港口罩評分，有些款式另人失望？ 👇👇👇

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更多款式評測詳情可看：口罩評測｜KKwong盲測35款香港口罩　萬寧、SOSoMask質素如何？

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