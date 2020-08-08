Apple Maps地圖街景新增日本四個城市　對比Google Maps誰更靚？

實用教學
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iPhone Apple Maps街景遊日本！最近因為疫情關係，完全沒有機會出國旅行...好掛住日本呀！早前Apple更新了Apple Maps，加入了日本多個地方的街景顯示（Look Around），如東京、大阪、京都及名古屋。立刻試一下，能否可以「望梅止渴」！

其實早在去年Apple Maps已加入街景（Look Around）功能，跟Google Maps的Street View街景服務差不多。不過當時只開放美國某幾個城市。早前終於加入日本四個地方，包括東京、大阪、京都及名古屋。大家可以利用Apple Maps的街景功能，遊歷這四個人熱門旅遊地，眼睛去旅行！

新加入日本多地的街景功能，視覺效果有如親臨一樣？即刻試一試！（Apple Maps截圖）

👇 不過以及跟Google Maps的街景比較下，哪一個更好玩？以及iPhone點用街景功能？即點下圖文解說！👇

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👉 同場加映：iPhone換App Icons教學　 輕鬆用iOS捷徑功能自定主畫面App圖示👈

iPhone 自從 iOS 13 加入「捷徑」功能，大家就可以利用這個預載 App，輕易更換 App Icons。

👇 iPhone 更換 App Icons 圖示教學 👇

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