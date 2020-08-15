攝影達人教你8個手機人像拍攝技巧　戀人閨密Staycation打卡必學

受疫情影響，現在不少香港人都喜歡在香港一日遊、甚至在酒店待上兩日來個「Staycation」，自然就不少得拍照「打卡」的一環。在這時侯，如何在沒有太多景色的前提下，要拍出讓女朋友滿意（即可以上載分享呃 Like）的相片，成為廣大男朋友的一大難題。

要影靚相，不一定要專業大相機，不少手機拍攝功能已經非常強勁，只要掌握技巧，已可隨手拍出讓女友滿意靚相。手機攝影達人、攝影師 Deric Wong將於本文親身教路，讓各位用一部手機搭配手邊隨手拈來的物件，極速提升人像拍攝質素。

攝影師 Deric Wong，近年人氣急升的香港攝影師，作品以人像硬照為主，近年亦有在 Facebook 上發表攝影貼士，例如由他主理的新專頁《旅行友手機寫真指南》（蔡浩騰 攝）

Deric Wong 親授！拍攝出「寫真感」女友的 8 個要點👇👇👇按圖即睇手機拍攝人像貼士👇👇👇

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手機拍攝成品

講完貼士，當然就要來睇睇 Deric 親身拍攝的圖片，不講可能真的不知道是由手機拍攝，而且只在一間酒店房內用一小時就完成了。

全部相片由 Deric 真．瞓身以手機拍攝，佢得，你同我都得。（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖即睇 Deric Wong 手機拍攝成品👇👇👇

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化妝提供：Marie Lime

同場加映：日本大熱！手機拍攝平面公仔秒變 3D電子寵物

沒有地方去，除了找酒店Staycation 之外，用手機 AR 功能解悶亦是不錯的選擇，日本方面新出的《らくがきAR》（RakugakiAR，中文：塗鴉AR）不足三日已成為日本最紅AR App。

據開發商Whatever所指，是能夠實現「當我畫的東西栩栩如生」想法的神奇工具。Twitter大量網民都在熱玩，令本來只存在於二次元的公仔躍出紙外！

👇👇👇AR紙片動畫示範 + 其他Twitter熱情分享👇👇👇

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