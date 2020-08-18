颱風海高斯襲港　改掛3號強風信號　兩大天氣App睇實颱風路徑

【颱風海高斯】天文台早在 18 日凌晨 3 時，發出 1 號戒備信號，更預料海高斯會稍為增強，預測在 18 日晚上至 19 日早上在香港西南約 150 公里掠過，期間或影響香港天氣轉壞有狂風驟雨。到底熱帶氣旋海高斯的強度如何？有沒有機會打 8 號風球？只要透過兩個手機 App 就能了解風暴資料。

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熱帶氣旋路徑概率預報圖（天文台圖片）

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未來九天天氣預報（天文台圖片）

從天文台的「熱帶氣旋路徑概率預報」得知，熱帶氣旋海高斯估計有約 5 至 7 成機會直吹香港。天文台會在下午二時至四時考慮發出三號強風信號，未來 9 日天氣預報也有驟雨，大家記得留意天氣變化，可用以上介紹的天氣 App 注意熱帶氣旋路徑，在打風前做好防風準備！

👇至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下👇

資料來源：天文台

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