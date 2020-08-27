自從Dyson推出吸塵機後，直立式、無線、輕便、可換吸頭等功能已成現今吸塵機基本模範，情況就如iPhone確立了智能電話的基礎。一部幾千元的吸塵機除了功能多配件也一樣多，尤其是吸頭隨機附送都動輒4、5個，買家望住都未必識用。由於大多品牌都是跟隨Dyson的設計概念，本文就以Dyson的多款吸頭來為大家詳細解說，到底什麼情況要使用哪種吸頭。

Dyson的吸塵機吸頭歷年來推出了近20款，當中有些已停產，而隨住新型號機體推出吸頭也一直在進化，不少已加入電子功能，而且單獨購買也要數百至千多元，例如價值約500港元的「迷你電動吸頭」，好多人也不明白其用法，白白浪費了，以下就為大家講解目前仍可買得到的一些吸頭正確使用方法。

現在一部吸塵機擁有好多配件，單是吸頭都4、5 個，大家又是否全部懂得使用？（蔡浩騰攝）

👇👇👇Dyson吸塵機8款吸頭使用教學（點圖看）👇👇👇

學會各種吸頭的使用方式，清潔時就更事半功倍。（Dyson官方圖片）

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