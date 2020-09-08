【YouTuber創自動剪片神器移除無聲位秒速剪好30分鐘長片】YouTuber要出片量高先可以維持人氣。但剪片係耗心神又費時失事，隨時花上好幾日先剪好條片但出街之後觀眾迴響不似預期，白白付出精力。為了節省剪片的時間成本，YouTuber「六指淵」開發出一款「自動剪輯神器」，能夠自動剪掉影片中的「Deadair」位。對於一些做開直播行到邊拍到邊的YouTuber/Vlogger，是一套有助濃縮原始影片、編輯出精華內容的恩物。

YouTuber「六指淵」開發的「自動剪輯神器」目前是一個基於網站的App，費用全免。最實用的地方是讓用家自行選擇刪減的音量百分比、音量長度和剪輯緩衝，再把拍好的原始影片上載（或者上載完再微調），便能一鍵完成30分鐘的長片初剪。簡單而言，其運作機制就是過濾一條片中音量過低／無聲的段落。何謂細聲？一切由用家定斷。

《香港01》科技頻道記者試用時覺得算是方便快捷，使用自動剪輯神器的預設默認參數下，能把一段廿分鐘打機旁述片剪成約8分鐘。簡單講，就是主要保留了有旁述的片段，因為它們音量較大。

對於日常處理Deadair位有時頗多的人物訪問、邊行邊拍的旅遊風景片，相信有點幫助。即看簡單使用示範（片源：【刺客教條:維京紀元】搶先試玩報告：戰鬥更爽全面進化．有片／李佳芯為健康而改名：原名筆畫數字對女人來講太「硬」）：

👇👇👇六指淵自動剪輯神器基本功能初試👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

看完上面示範，相信都明白用家可以透過微調擇刪減的音量百分比、音量長度等變量來剪走多餘的寂靜位。要保留多少停頓無聲空間，其實都是視乎影片性質需要而定，「鹹魚青菜、各有所愛」，就留待用家自己自由設定、慢慢摸索好了。

自動剪輯神器亦有一些輔助功能幫助用家Gen出初剪後繼續編輯影片。好像設定剪輯緩衝、分割片段、停用片段等。廢話少講即睇點用：

👇👇👇六指淵自動剪輯神器輔助功能👇👇👇

自動剪輯神器的界面是簡單易用。但要注意檔案有限制，可剪輯格式只限MP4。建議檔案容量上限為200MB內，長度亦限於30分鐘內，而且只提供電腦版App。六指淵提醒如無符合以上條件，操作時或輸出可能會導致影片失真。

資料來源：自動剪輯神器

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YouTuber剪完片自然要加字幕，又係另一階段的爆肝工序，反覆聽內容再打稿令人叫苦連天。香港有開發者就製作出一款體貼的自動廣東話字幕生成工具「Subanana」，相信為不少YouTuber分憂慳功夫。《香港01》科技玩物頻道就來一次試用實試，看看其字幕生成表現有幾準。

廣東話字幕自動生成神器「Subanana」目前是一個基於網站的App，費用全免。最實用方便的是支援多種片源！記者用落就發現的確是YouTuber、KOL或Vlogger恩物！即看簡單使用示範（片源：停課跟YouTuber雞丁學寫Swift Apple免費編程10分鐘入門）：

👇👇👇廣東話字幕生成器Subanana基本功能初試👇👇👇

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