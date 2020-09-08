180萬followers人氣Cosplayer 伊織萌 （伊織もえ）近日身穿漫畫《CROWS 漂撇男子漢 》及《WORST 男兒當隻揪》最強之男：坊屋春道經典「龍與虎」橫須賀外套（スカジャン／Souvenir Jacket），為這套不良少年漫畫誕生30周年拍攝寫真照。

即睇這輯新圖究竟有幾正，何解足以令連載刊物《月刊少年Champion》10月特大號，推出一日即在全日本品切（售罄），網上炒貴5倍，由670日圓升至3000日圓！

《月刊少年Champion》10月特大號封面圖

😍伊織萌Cos女版坊屋春道究竟有幾吸引？！😱

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😍Moe醬90幅 Cosplay靚相！👇

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😍同場加映：日本Cosplay女神伊織萌伊織萌瞓身試玩日本製超豪華電競椅👇

日本動漫女神伊織萌（伊織もえ）最近為bauhutte 代言瞓身試電競椅，Moe表示廣告中一身背心短褲，就是她平日宅在家中打機之日常便裝。

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想睇更詳細介紹：日本Cosplay女神伊織萌代言豪華電競椅 10件事認識有180萬粉もえ

😱同場加映：另一位Coplay女神竟然在網上被人話係……😱

日本 Cosplay界 女神 Enako (えなこ)，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她枕營業（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的不實指控。

😱Enako過100張靚相圖：日本神級COSERえなこEnako嬲爆反擊陪睡接客指控 10件事認識女神😱

😍同場加映：伊織萌C97圖集（更多圖片在下方連結）😍

😍想睇埋enako、黎獄相片，點擊：動漫盛事C97 Comiket 大手cosplayer圖集 睇齊enako 伊織萌 黎獄😍