Swift寫App｜跟YouTuber雞丁學寫Swift　Apple免費編程10分鐘入門

Swift寫App｜電腦編程（又稱 Coding／Programming）是現在流行的 STEM 教育中的其中一環，為數不少的人在中學、甚至小學的年紀已經開始接觸編程。 當然，要在這個年紀就讓他們學會用純文字逐字編寫程式，是有點難度的，不過藉著用 Apple 早前創建的 Swift 語言以及獨家的學習工具 Swift Playground，就令整個學習門檻降低不少。

Swift 與 Swift Playground

Swift 是一種由 Apple 於 2014 年發布的新式編程語言（圖 Apple）

Swift 是一種由 Apple 於 2014 年發布的新式編程語言，完全開源、任何人都可以學習使用，經過一定程度的學習之後，更可以從零開始編寫 iOS、Mac 甚至是 Android 系統用的 Apps。

至於 Swift Playground，就是 Apple 發布到 iPad 平台的一個學習工具，主要讓用戶以生動有趣的方式學懂編程所需要的基本邏輯以及 利用 Swift 語言時會使用到的共通指令，如果要由零開始寫出一個 App，還是需要用到 Apple 的專用編程工具 XCode 的。

Swift Playground 的介面生動，與遊戲脫不了關係（圖 Apple）

背景資料就講完，今次就讓曾經學過兩年 Pascal 的筆者跟著 YouTuber 雞丁老師用 Swift Playground 從新投入到學習編程的快樂（？）世界當中啦！

雞丁早些時侯在 YouTube 火速走紅，但其實他除了拍片、剪片之外，也在 Swift 編程方面浸淫達 2 年之久，已算略有小成

Swift 編程入門 － 指令 Commands

學習編程時的前設，是要各位首先知道「電腦」其實比起大家想像中的愚鈍，名乎其實是「踢一腳郁一腳」，走每一步都需要遵循我們預先為他們輸入的命令，而這些命令，於Swift 語言當中就是「指令 Command」了。

進入 Swift Playground 的第一個課題，就是理解這一點，再利用不同的指令讓 Swift Playground 中的機械人一步一步走到目標地圖再拿取寶石。

如果要讓圖中的水滴型機械人走向前拿取寶石，需要它向前走三步，再執行「拿取寶石」的指令（圖 Swift Playground）

正如上面提到，電腦其實相當愚鈍，如果要讓圖中的機械人向前走三步，就需要輸入三次「向前」的指令，並在到達時「收集寶石」，全部指令輸入在 Swift Playground 中亦即：

MoveForward() MoveForward() MoveForward() CollectGem()

Swift Playground 的介面雖然很卡通化，但編程時依然要用戶用鍵盤輸入文字，對培養編程的手感有一定幫助

讓電腦變「聰明」一點 － 函數 Functions

當然，編程最終還是要講效率的，總不能一輩子都叫電腦只跟著我們的指令一步一步行事，是以不同的編程語言都有「函數 Functions」的概念，意在將不同的指令、尤其是一些會在往後重覆執行的指令集合，並在往後以函數的方式統一喚出，縮短編程的時間，也減少整個程序的「體積」。

只要成功將指令寫入函數，往後的編程只需要再輸入一次函數，就可以讓電腦重覆指令

在 Swift Playground 中學習 Swift 語言的最大好處，是它在提供各式「任務」予用戶完成的同時，並沒有局限用戶以甚麼邏輯、形式以至字眼去完成任務，只要目的達到，課題也就完成了；



例如在函數的命名上，Swift Playground 就容許用戶完全自由發揮，只要函數內的內容一樣，不論是筆者用的「go()」還是雞丁用到的「IamStupid()」，電腦的行為都不會改變。

當然，這亦會做成用戶之間在完成同一課題時的速度差異……

以上的 Commands 與 Functions 的概念，只是 Swift Playground 中最入門的課題，之後我們還會嘗試學習更多 Swift Playground 的可能性，想跟雞丁學更多的話就要留意之後上載的新影片及教程啦！