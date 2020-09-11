【連登網民怨iPhone 11 Pro電池健康度暴跌教你保養壽命方法】iPhone 11系列去年9月面世，至今剛好一年。LIHKG論壇（連登）卻有網民發帖稱，去年11月入手一部11 Pro，該手機電池健康狀態的下跌速度近幾周忽然加快。其他11 Pro用家網民留言分享各自電池情況。

究竟11 Pro電池是否一跌便倒水式崩瀆還是因為用家習慣而異？《香港01》科技頻道教你6招維持手機電池健康。

連登網民「電動牙膏」在該討論區手機台開帖「用11 pro既你，電池健康度係幾多？」，透露去年11月購買11 Pro，電池健康度維持了大半年的高企，然而卻於近幾周內暴跌。雖然數面上仍有「9字頭」，但短時間內的跌幅明顯：

（論壇擷圖）

iPhone電池健康度下降，就代表容量同樣下降，充一次電後的壽命變短，簡單講就是使用一會電量便倒水式流失。基本上手機電池只會隨住使用時間流逝而衰退，目前科技水平難以逆轉此宿命。只是iPhone 11 Pro算是旗艦機級數，電池生涯竟消耗得如此之快，難免令部份果迷失望。

點都好，此帖已火，不少網民附和聲稱都是去年年底入手iPhone 11系列，但電池健康跟樓主一樣跌到90％有之，甚至暴跌到80幾甚至7字頭都有！大家在討論中紛紛評議用家哪些行為習慣會導致或加劇手機的電池健康度和壽命減少的現象：

👇👇👇iPhone 11 Pro電池健康度下跌網民回應👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

以上可見有部份網民把iPhone 11 Pro電池迅速「變虧」的情形歸咎於「插電打機」或「叉過夜」等所謂不當動作，令電池日益勞損。但又有其他人以自己手機電池的健康水平下跌，表示就算做了或沒有做到這類行動，11 Pro的電池一樣倒水。

亦有部份網民不滿Apple的保養範圍不涵蓋因正常使用而耗損的iPhone電池，痛批「連保養個唯一用處都冇埋」。已過保養期的用家要更換新電，便需提交維修費用。即使已加入AppleCare+服務計劃，還要電池蓄電量低於原有容量的80%才有得免費更換。甚至有人直指11 Pro是垃圾，iPhone 6或6s推出多年，至今電池仍很耐用云云。

有網民不滿iPhone 11 Pro作為最新旗艦Apple手機，電池耐用度比iPhone 6s還更差勁。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

平心而論，人人使用手機的習慣不同，電池表現自然也不同。不論用電還是充電，「凡事留一線」是值得鼓勵的民間智慧。不要令電量過高或過低，便能為電池延年益壽。除避免邊充電邊用來玩手遊（雖然記者都知好難做到），以下6招如果各位用家條件許可的話，這些保養技巧不妨嘗試跟一跟：

👇👇👇iPhone 11 Pro等手機電池保養6招技巧防倒水👇👇👇

iPhone跟其他智能手機同樣使用鋰充電池，可能會因外力撞擊而變得不穩定有危險。雖然甚少有iPhone電池過熱而著火冒煙爆炸的新聞，但利用以下6招提防技巧自保下還是無壞。始終裝置是自己用錢買的，生命安全也是屬於自己的：

👇👇👇手機電池防爆6招提防技巧自保👇👇👇

資料來源：LIHKG

同場加映：iPhone 12全系列售價曝光+靚價放舊機攻略

iPhone 12系列如無意外一個月後就發布。如果真係覺得手頭部舊iPhone開始有少少食電，又或者你想換上盛傳支援5G的12代，要趁部舊iPhone運作還正常健康時及早放售，就要參考下邊度放機最靚價了：

（香港01美術部製圖）

根據以往經驗，新iPhone推出前的一個月開始，舊iPhone的二手回收價將會開始下跌。加上多月以來的消息反映出，iPhone 12配備5G網絡技術的機會很高，或可能成為不少用家在今代換機的原因，屆時即有更多二手iPhone在市面上出現，回收價或比以往跌得更多。因此，如已考慮會換iPhone 12，同時會放二手iPhone的用家，可早一點留意二手回收價。放到一個較高的價錢，也意味換iPhone 12的成本更低。

👇👇👇歷代 iPhone 回收價（參考 csl.），先達手機店大多以csl.報價再減約$200至300元回收，當然手機的損耗程度也會影響回收價，放售時宜多問幾間店舖👇👇👇

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