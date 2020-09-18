Facebook虛擬替身大熱教你點整！網民惡搞瘋傳　仲有兩個新功能？

你今天是否被Facebook的「虛擬替身」洗版了呢？虛擬替身不只可以做出自己專屬的臉型、髮型、五官，甚至連眼球顏色、唇色都能選擇，還有各種服裝、飾品搭配，設計完成後可以在Facebook當成貼圖分享，馬上來看看怎麼做出自己的虛擬替身，也一起看看臉書最近悄悄推出的其他功能吧！

馬上做出自己的虛擬替身

虛擬替身功能目前只有在手機版Facebook可以使用，所以快打開你的Facebook app！

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因為這股虛擬替身風潮，網路上也有許多粉絲專頁惡搞，像是圖文創作家Cherng就分享一張馬來貘的真實照片，聲稱這是他的虛擬替身，還說「我的3D建模技術是好萊屋那種」，網友紛紛留言「你的最像」、「真的好逼真哦」。

另外也有迷因粉專「迷因傳腦Memes Addiction」發一張垃圾圖，說這是他的虛擬替身，引起不少網友共鳴，「我的自拍怎麼出現在這裡？」、「這是真身吧？」

（編按：以下功能香港尚未推出）

「一起觀看」功能讓你跟朋友線上同樂

受到新冠肺炎影響，許多國家的人都無法外出與朋友聚會，因而興起線上觀看、線上學習的風潮，Facebook也趁機在Messenger上推出「一起觀看」的免費新功能，從Messenger視訊電話啟動這個功能，用戶就可以在Messenger上一邊聊天，一邊跟朋友一起看影片，能看到朋友的即時反應，增加互動感。

從IG就可以看到Messenger訊息

之前Facebook就有意整合旗下平台的通訊系統，根據外媒《The Verge》報導，不少人在更新IG後，發現IG介面右上角的訊息圖標變成FB Messenger圖示，可以一次瀏覽IG跟Messenger的訊息，且IG訊息會用紫色標記，Messenger則用藍色標記。不過目前還不能透過IG傳訊息給FB用戶，只能瀏覽過去發送過的訊息。

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