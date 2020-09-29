《FarmVille》偷菜遊戲年底下架　10隻Facebook紅極一時的小遊戲

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【FarmVille】Facebook 遊戲曾在十年前叱吒一時，由於可以即時和 Facebook 朋友互動，因此很多 FB 用戶都有玩過平台上不同類型的遊戲。而在 FB 經營了 11 年的《FarmVille》，也因 Adobe 將停止對瀏覽器的 Flash Player 支援已結束，將在 12 月 31 日完全停止營運。除《FarmVille》外，玩家又對以下 10 隻 FB 經典遊戲有沒有回憶呢？

👇👇👇10 隻 FB 經典遊戲　有多少隻你曾經玩過？👇👇👇

+5
+5
+5

《FarmVille》官方和玩家的對話

Facebook 一個時代的終結

約在 10 年前，Facebook 上的經營類遊戲相當受歡迎，不論是《小小戰爭》﹑《Restaurant City》，《FarmVille》都有一大群忠實玩家，而當時的 Facebook 遊戲玩家人數最顛峰達 8,000 萬人。《FarmVille》停止營運，可算是見證了 Facebook 遊戲熱潮的落幕，趁仍有兩個月時間，大家不妨登入看看農場的最後風光。

同場加映：《鬼滅之刃 無限列車》聯乘日清推鬼滅一丁　集英社20雜誌送特典

·【鬼滅一丁】《鬼滅之刃 無限列車篇》電影版跟日清出前一丁、元祖雞仔麵、雞仔油麵聯乘，10月5日起在日本發售3款限定包裝碗麵，炭治郎、我妻、嘴平、禰豆子全部變了雞仔及清仔！更可用印花抽「杯緣禰豆子style」焗麵用figure公仔。

👇4款公仔除用來壓杯麵蓋等3分鐘開餐，還有其他玩法👇

+21
+21
+21

想知「鬼滅一丁」我妻如果扮「清仔」？即睇：《鬼滅之刃 無限列車》聯乘日清推鬼滅一丁　集英社20雜誌送特典

橫濱Gundam Factory Yokohama可動1:1高達率先睇　基地內部首曝光
森美教路交友App影靚相7個技巧！不要自拍？慎選場景？單身必學！
荃灣豐澤VIP開倉特賣場下周重臨！即睇限時登記方法入場搶劈價貨
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。