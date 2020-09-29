《FarmVille》偷菜遊戲年底下架　10隻Facebook紅極一時的小遊戲

【FarmVille】Facebook 遊戲曾在十年前叱吒一時，由於可以即時和 Facebook 朋友互動，因此很多 FB 用戶都有玩過平台上不同類型的遊戲。而在 FB 經營了 11 年的《FarmVille》，也因 Adobe 將停止對瀏覽器的 Flash Player 支援已結束，將在 12 月 31 日完全停止營運。除《FarmVille》外，玩家又對以下 10 隻 FB 經典遊戲有沒有回憶呢？

👇👇👇10 隻 FB 經典遊戲 有多少隻你曾經玩過？👇👇👇

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《FarmVille》官方和玩家的對話

Facebook 一個時代的終結

約在 10 年前，Facebook 上的經營類遊戲相當受歡迎，不論是《小小戰爭》﹑《Restaurant City》，《FarmVille》都有一大群忠實玩家，而當時的 Facebook 遊戲玩家人數最顛峰達 8,000 萬人。《FarmVille》停止營運，可算是見證了 Facebook 遊戲熱潮的落幕，趁仍有兩個月時間，大家不妨登入看看農場的最後風光。

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