【Facebook關閉站外動態保私隱】在其他網站搜尋、或者跟人在即時通訊平台提及商品或服務後，相關廣告竟即刻出現Facebook，都幾令人不安。Facebook監聽對話或搜尋紀錄已不是秘密。如果不想私隱資料被利用作推銷，可以關閉Facebook站外動態，阻止推送廣告的洗版滋擾。

Facebook站外動態能監視用家上網活動。如果App或瀏灠網站綁定（登入過已經算）或曾經綁定Facebook帳戶，便等於同意及授權Facebook通過該App或網站存取個人資訊，藉此追蹤和紀錄用家於Facebook外的網上活動，從而推送它認為適合用家的商品或服務廣告，煩人之餘亦感覺冒犯。以下簡單7步關閉Facebook站外動態功能，保護個人私隱：

👇👇👇Facebook關閉站外動態教學👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

一些用家不想別人隨便瀏覽其Facebook Messenger通訊錄及對話內容。如果是iPhone用家，可以在Messenger啟用Face ID辨識作保安之用：

👇👇👇Facebook Messenger啟用Face ID教學👇👇👇

同場加映：iOS 14必學6招保私隱

iOS 14私隱6大設定教學！iPhone 12雖然還未推出，但iOS 14卻搶閘推出，除了之前為各用家介紹過多個隱藏實用功能外，在「私隱」設定上都加了不少「亮點」。今次就為大家整合6個iOS 14必學的私隱功能及設定。

（香港01美術部製圖）

iOS 14大幅加強了個人私隱功能及設定，尤其手機內的apps想存取用家資料，不單要問過用家，而且「偷偷用」相機、收音咪時，更會提示用家，令「小偷」無所遁形。下圖文就整合了6個超實用、必學的隱功能及設定。

👇👇即睇iOS 14 6個必學私隱功能及設定👇👇

以上私隱設定佔全部不到一半！想睇埋其他細位點Set？請看完整全文：iOS 14 必學6招保私隱 iPhone一鍵禁app追縱 橙綠燈有咩用？