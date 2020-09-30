小米早前公布推出兩款新電視，82吋的「小米電視大師」以及賣貴5倍的「至尊紀念版」。新機最大的賣點，當然就是平。擁有4K解像度、加上頂級性能，竟然只賣9999人民幣！究竟新機有乜特色？以及值不值得入手？

小米電視大師用上82吋4K超高清螢幕面板，而且對應HDR等頂級性能，而且更內置小米tv系統，可以睇不同的劇集內容外，亦可利用手機或聲控管理智能家居設備。而另一款更頂級的「至尊紀念版」，同樣是82吋，卻配上8K超高清螢幕，而且更利用mini LED背光技術，影像的顏色及對比比一般LED更加精準。

小米電視大師82吋4K大電視，頂級性能卻賣一萬人仔有找。（小米）

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同場加映：【小米平價新作 POCO X3】小米在不久前發表了旗下電競手機系列新作 POCO X3 NFC 就是一部這樣的手機。

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同場加映：小米今年踏入 10 周年，發表的新品更是噱頭十足，是全球首部得以量產的透明 OLED 屏幕電視，名字直截了當就叫「小米透明電視」。

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